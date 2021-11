Çat’ta körfez rüzgârı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibi, “Kardeş Belediye” oldukları Erzurum'un Çat ilçesini ziyaret etti. İmzalanan protokolle Çat'la kardeş belediye olan Kocaeli Körfez Belediyesi Çat'a çıkarma yaptı. Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibi, Çat'ı ziyaret ederek, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar tarafından yapılan yatırımları yerinde gezen heyet yapılacak iş birlikleri ile ilgili Başkan Yaşar ve ekibiyle istişarelerde bulundu.

“Kardeş Belediye” protokolü sebebiyle Erzurum'da bulunan heyet, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti.Çat Belediyesi ile Kocaeli Körfez Belediyesi arasında imzalanan “Kardeş Belediye” protokolü sebebiyle Erzurum'da bulunan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkanlığındaki heyette AK Parti Körfez İlçe Başkanı ve Meclis Üyeleri de yer aldı. Başkan Sekmen’le makamda bir araya gelen Kocaeli Körfez Belediyesi heyeti hem Erzurum hakkında hem de belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un asırlar boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş kadim bir kent olduğuna dikkati çekerek, Çat ilçesinin de yine Erzurum'un tarihi en eski yerleşim birimlerinden olduğunu kaydetti. Çat Belediyesi ile Körfez Belediyesi arasında imzalanan kardeş belediye protokolünün hayırlara vesile olması niyazında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu tür anlaşmaların, karşılıklı işbirliği ve kültür paylaşımı anlamına geldiğini belirterek, “kardeş belediye uygulamaları sadece belediyecilik anlamında değil, yöresel kültürün paylaşılması anlamına da geliyor. Bu manada ben hem Körfez Belediyemizin ve hem de Çat Belediyemizin çok isabetli bir adım attıklarına inanıyorum” diye konuştu. KÖRFEZ HEYETİNE YAKIN İLGİÖte yandan Çat Belediyesi’nin davetlisi olarak Erzurum'a gelen Körfez Belediyesi heyeti, şehrin tabii ve doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatı buldu. Hafta sonunda Uzundere Belediyesi’nin misafiri olan Körfez heyeti, Tortum Şelalesi’ni gördü, çevresindeki turizm donatılarını gezdi.Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ise yaptığı teşekkür konuşmasında, " Palandöken ‘den Kartepe ‘ye uzanan gönül bağıyla güçlenen bir dostluk ve kardeşliğin adıdır Körfez. Kardeşlik, her bağlamda birlik ve beraberlik getirir. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz protokolle “Kardeş Belediye” olduğumuz Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve kıymetli heyeti şehrimizde ve ilçemizde misafir ettik. Yaptığımız yatırımları yerinde inceleyip, yapacağımız yatırımlarla alakalı istişarelerde bulunduk. Belediyelerimizle kardeşlik ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında verimli görüşmeler gerçekleştirdik.Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Erzurum’un muazzam güzelliklerle örülü bir şehir olduğunu dile getirerek, “Şehrin her yönüyle tarihin izlerini taşıdığını gördük. Bu arada Çat Belediyesi başta olmak üzere ziyaret ettiğimiz tüm kurumlarda gördüğümüz yakın ilgi, Dadaş’ın sıcaklığını bizlere fazlasıyla hissettirdi. Erzurum halkının misafirperverliğine hayran kaldık. Şehrin kültürü o kadar zengin ki, her izlenimimiz bizde çok derin izler bıraktı” dedi.

