10 aylık trafik istatistikleri açıklandı Erzurum 10 ayda bin 777 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 aylık trafik istatistikleri açıklandı Erzurum 10 ayda bin 777 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu

İHA

10 aylık trafik istatistikleri açıklandı Erzurum 10 ayda bin 777 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu

TÜİK 2021 Ekim dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 10 ayda bin 777 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun kaydedildiği il oldu. Erzurum, Bölge illeri düzeyinde, ölüm sayısında 4, ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısında 3, maddi hasarlı trafik kazası sayısı düzeyinde 1, trafik kazaları yaralı sayısında da 3’üncü sırada yer aldı.
Erzurum’da 16 kişi hayatını kaybetti
Erzurum’da bu yılın 10 ayında 19 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde Ocak Ekim ayları toplamında meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12.05, ülke toplamında ise yüzde 0,63’lük oran oluşturdu.
Erzurum Ocak Ekim verileri
TÜİK verilerine göre Erzurum’da Ekim ayında 105 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 161 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 158 kişi yaralandı. İlde Ocak Ekim ayları kapsamında ise 986 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, bin 777 maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 19 kişi yaşamını kaybetti, bin 705 kişi ise yaralandı.
Doğu Anadolu Ocak Ekim verileri
TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 10 ayında 8 bin 180 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 10 bin 139 maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 149 kişi yaşamına veda etti, 14 bin 335 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,29’luk oran gösterdi.
Erzurum’un oransal verileri
Erzurum’da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 12,05’lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 17,52, ölüm sayısı yüzde 12,75, yaralı sayısı ise yüzde 11,89’luk oran verdi. Erzurum’da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,92’lik oran oluşturdu.
10 aylık bölge illeri kaza dağılımı
Trafik istatistik Bülteni Ocak Ekim 2021 sonuçları itibariyle Ağrı’da 560, Bingöl’de 501, Bitlis’te 560, Elazığ’da 891, Erzincan’da 655, Erzurum’da 986, Hakkari’de 255, Kars’ta 255, Malatya’da bin 433, Muş’ta 368, Tunceli’de 148, Van’da bin 171, Ardahan’da 121, Iğdır’da 276 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.
Bölge illeri ölüm sayısı
Erzurum, Elazığ, Malatya ve Van bölge illeri içinde en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak Ekim ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı’da 8, Bingöl’de 14, Bitlis’te 10, Elazığ’da 20, Erzurum’da 19, Erzincan’da 13, Hakkari’de 3, Malatya’da 27, Muş’ta 2, Tunceli’de 4, Van’da 22, Iğdır’da 3 kazazede yaşamını yitirdi.
10 aylık bölge illeri yaralı sayısı
Bu yılın 10 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı’da bin 22, Bingöl’de 851, Bitlis’te bin 28, Elazığ’da bin 557, Erzincan’da bin 128, Erzurum’da bin 705, Hakkari’de 470, Kars’ta 405, Malatya’da 2 bin 398, Muş’ta 691, Tunceli’de 263, Van’da 2 bin 134, Ardahan’da 234 ve Iğdır’da ise 446 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini paylaştı Erzurum hava ulaşımında normali yakaladı
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum Havalimanı Ekim ayı verilerini ...
BB Erzurumspor’da Boluspor mesaisi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Boluspor mesaisi
Çat’ta körfez rüzgârı
YEREL HABERLER Çat’ta körfez rüzgârı
Turak değerlendirme takımından Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Turak değerlendirme takımından Atatürk Üniversitesine ...
EBB Şehir Tiyatrosu perdelerini “Zoraki Tabip” ile açtı
YEREL HABERLER EBB Şehir Tiyatrosu perdelerini “Zoraki Tabip” ile ...
Erzurum çocuk kütüphanesine ilgi büyük
YEREL HABERLER Erzurum çocuk kütüphanesine ilgi büyük
Dadaşlar ‘Buz’u ısıttı
YEREL HABERLER Dadaşlar ‘Buz’u ısıttı
Öztürk’e hemşehri desteği
YEREL HABERLER Öztürk’e hemşehri desteği
Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı olmayan hakim koronavirüsten hayatını kaybetti
Skor bahane dostluk şahane
YEREL HABERLER Skor bahane dostluk şahane
Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Ağır ceza hakimi Ümit Demirhan korona virüse yenildi
Başkan Sekmen’den ilçelere doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den ilçelere doğalgaz müjdesi
Er Huzur’dan Kaymakam Zeyrek’e ziyaret
YEREL HABERLER Er Huzur’dan Kaymakam Zeyrek’e ziyaret
Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı Hınıs Başköy barajını gündeme taşıdı KKTC ve Ahıska Türklerine vefa Kılıçdaroğlu’na gönderme
YEREL HABERLER Aydemir siyaset ve ekonomi gündemini yorumladı Hınıs ...
Olur ilçesi yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Olur ilçesi yöneticilerinden Rektör Çomaklı’ya ...
Afet Kriminal İnceleme (AKİ) personeli eğitimleri sürüyor Olay yeri inceleme personellerine Afet Kriminal İnceleme eğitimi veriliyor Eğitim alan personelin Afet alanında daha aktif ve bilinçli görev yapması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Afet Kriminal İnceleme (AKİ) personeli eğitimleri ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, güven tazeledi
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, güven tazeledi
Şair Nef’i konulu uluslararası ilk sempozyum
YEREL HABERLER Şair Nef’i konulu uluslararası ilk sempozyum
Türk Eğitim-Sen şube başkanlığında Yusuf Kenan Gürsoy dönemi
YEREL HABERLER Türk Eğitim-Sen şube başkanlığında Yusuf Kenan Gürsoy ...
Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi bilgilendirme ve istişare toplantısı” Erzurum’da başladı Bakan Pakdemirli toplantıya telekonferans sistemiyle bağlandı 22 ilin tarım yöneticileri Erzurum’da toplandı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanlığı “Doğu Anadolu Bölgesi ...
Ataçocuk yüz yüze eğitime başladı
YEREL HABERLER Ataçocuk yüz yüze eğitime başladı
Kışlık kömeler iştah kabartıyor El yapımı cevizli köme enerji veriyor
YEREL HABERLER Kışlık kömeler iştah kabartıyor El yapımı cevizli ...
Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler’de bir dizi incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yavuz; Pasinler’de bir dizi incelemede ...
Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede’ Erzurum 1. OSB’yi gündeme taşıdı Ekonomideki büyüme sürecini değerlendirdi Doğu’da artan yatırımlara dikkat çekti
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza itimat zirvede’ Erzurum ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.