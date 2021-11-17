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Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum’a madalya getirdi Batman'ın hedefi Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası

İHA

Yunus Emre Batman, 10 yıl sonra Erzurum’a madalya getirdi Batman'ın hedefi Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası

Boks ile ilgilenen Yunus Emre Batman, Zonguldak'ta düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu ve bu kategoride Erzurum'a 10 yıl sonra madalya getirdi.
1826 Eylül tarihleri arasında Zonguldak’ta yapılan Boks Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 67 kiloda Erzurum’u temsil eden Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yunus Emre Batman finalde rakibine yenilerek Türkiye 2. oldu. Bu madalya 10 yıl aradan sonra Erzurum’da sevinçle karşılandı.
Yunus Emre Batman'ı maçlara Milli Takım Boks Antrenörü İbrahim Bostancı ve Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde antrenör olarak görev yapan Ahmet Dursunoğlu hazırlıyor. Batman’ın hedefi 2022 yılı içerisinde yapılacak Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları'nda hem Türkiye’yi hem de Erzurum’u temsil etmek ve madalya kazanmak.
Antrenör Ahmet Dursunoğlu, Yunus Emre Batman’ın başarısından dolayı guru duyduklarını belirterek, "Yunus Emre'yi Zonguldak’ta yapılan Türkiye Şampiyonası'na götürdük. Finalde rakibine yenilerek Türkiye ikincisi oldu. Yunus Emre bize geldiğinde boks sporuna ara vermiş ve adeta sporu küsmüş ve neredeyse spordan kopmuş gibiydi. Diğer antrenör hocam İbrahim Bostancı ile bir olup Yunus Emre’yi spora kazandırdık. Bizim emeğimize karşılık veren Yunus Emre’de gayret gösterdi, Erzurum’a yakışık maçlar çıkardı ve Türkiye ikincisi oldu. Türkiye ikincisi olunca milli takıma davet edildi ve gitti. Kamp 2 ay önce sona erdi. Erzurum’a geldi ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık" diye konuştu.
Yunus Emre’nin diğer Antrenörü İbrahim Bostancı ise, "Yunus Emre, sporun yanında eğitimine de önem veriyor. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü mezunu. Üniversiteler arası maçlarda üç kez Türkiye Şampiyonası olmuş sporcumuzdur. Yaşından dolayı bu üniversite adına son maç yapacak. Son maçında da altın madalya almasını bekliyoruz. Bizlere çok kişiler büyük destek veriyor. Bizlerde bu destekleri değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2022 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslam Oyunları'na hazırlanmak. Bu üç turnuvaya gitmek, hem ülkemize hem de Erzurum’a madalya kazandırmak. Önemli bir şey daha söylemek istiyorum, lisede ve üniversitede okuyan öğrencilerimizi boks sporuna kazandırmak istiyoruz. Yeni sporcuları aramıza almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yunus Emre Batman: "Bana verilen emekleri boşa çıkarmadım"
Yunus Emre Batman 10 yaşından beri boks ile ilgilendiğini ifade ederek, "Çeşitli yaş gruplarında derecelerim bulunuyor. Sakatlığımdan dolayı spora 2 yıl ara vermek durumum oldu. Sakatlığımdan kurtuldum ve tekrar spora başladım. Çok sıkı antrenman yaparak Zonguldak’ta düzenlenen büyükler Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Burada finalde yenildim ve Türkiye ikincisi oldum. Bu derece Erzurum’a 10 yıl aradan sonra gelen madalyaydı. Bana verilen emekleri de boşa çıkarmadım. 2022 ocak, nisan ve mayısta Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları var. Sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Bu turnuvalardan yüzümüzün akıyla çıkacağımı ümit ediyorum" diye konuştu.

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