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Aydemir: ‘Milletin vicdanı hakkı teslim ediyor’ ‘Siyasetimiz de Ekonomimiz de millidir’ Narman Şehitler Barajını gündeme taşıdı ‘Erzurum Barajlar şehri konumuna kavuştu’

İHA

Aydemir: ‘Milletin vicdanı hakkı teslim ediyor’ ‘Siyasetimiz de Ekonomimiz de millidir’ Narman Şehitler Barajını gündeme taşıdı ‘Erzurum Barajlar şehri konumuna kavuştu’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka millet yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde de yine muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. ‘ dedi
Aydemir Türkiye’nin CHP iktidarları dönemindeki Keynes ile Friedman ekonomik modellerinden hangisinin uygulanacağı tartışma dönemlerinden ‘Yerli’ ve Milli ‘ ekonominin temel oluşturduğu bir döneme kavuştuğunu hatırlatarak, ‘Siyasetimiz de Ekonomimiz de millidir, yerlidir şükür. ‘ . kaydını düştü.
Aydemir ülke gündemine ilişkin notlar düştü
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ülke sosyal ve ekonomik gündemine ilişkin tespit ve vurgularda bulunan Milletvekili Aydemir Eski TCMB Baş Ekonomisti Hakan Kara'nın paylaşımlarına tepki gösterdi. İktidar partisi olarak yapılan yatırımlardan dolayı muhalefetten teşekkür beklediklerini, teşekkürün teşviki beraberinde getireceğini belirtti.
Aydemir bölgesel yatırımları hatırlattı
Türkiye’de ekonomik kalkınma ve gelişmesini Erzurum’daki yatırımlarla ifade eden Milletvekili Aydemir, Narman Şehitler Barajını gündeme taşıyarak, son 19 yıllık çerçevede ilde gerçekleştirilen HES ve Sulama barajlarını örnek verdi; Ovit, Kop, Kırık, Palandöken, Cankurtaran tünelleri başta olarak ulaşım alanındaki tarihi yatırımlarla cazibe merkezi olan Erzurum’un şimdi de Barajlar Şehri olma sürecine girdiğini aktardı.
Ekonomide yerli ve milli dönem
AK Parti ile birlikte, Türkiye’nin ekonomide Keynes yöntemi mi, Friedman tarzı mı ikileminden kurtulup milli iktisadi vasata evrildiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Formülümüz net: Milletimize “Çaresiz değiliz, çare sizsiniz” dedik.’ İfadesini kullandı.
Milletvekili Aydemir, ‘Türkiye’nin özellikle CHP’li dönemlerinde yaşanan ekonomik krizleri hatırlatan iki isim Keynes ve Friedman. CHP’nin yaşattığı kuyruk zulümleri döneminde hep gündemde kaldılar. Türkiye ekonomide Keynes mi, Friedman mı ikilemiyle karşı karşıya bırakıldı hep. Yani çare kapısı Türkiye’nin dışındaydı. Bugün biz hayata dair her işte olduğu gibi ekonomide de ‘yerli ve Milli’yi vurguluyoruz. Yani biz milletimize çaresiz değiliz, çare sizsiniz’ diyoruz.’ dedi.
Aydemir narman şehitler barajını örnek verdi
Basın toplantısında Erzurum’un 19 yılda 12 baraj inşası, onlarca gölet yatırımına adres olduğu ve açılan tünellerle deniz kenti haline geldiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir Narman Şehitler Barajını kayda geçti. Aydemir, 12 Milyon metreküp su tutarak yılda 28 Milyon ekonomik katkı sağlayacak barajın tamamlanma sürecinde olduğunu belirtti.
Erzurum barajlar şehri oluyor
Milletvekili Aydemir, ‘Doğu Anadolu Bölgesinde yüzyıllık hayalleri yatırımlarla gerçeğe dönüştüren AK Parti, il il ekonomi potansiyel ve değerlerini katma değer üretir boyuta taşımayı sürdürüyor. Ovit tüneli ile artık bir deniz şehri olan Erzurum, merkez ve hinterlandında yapılan ve yapımı devam eden HES ve sulama yatırımlarıyla bir barajlar şehri haline geldi.’ değerlendirmesinde bulundu.
‘Ak parti yatırımlarla tarih yazıyor’
Milletvekili Aydemir, Pasinler Söylemez, Hınıs Başköy, Narman Şehitler, Uzundere Kirazlı, Tortum Bağbaşı, İspir Maden Köprübaşı, Uzundere, Şenkaya Tütenocak, Şenkaya Sarıyar, Erzurum Merkez Karagöbek, Oltu Şendurak, Erzurum Merkez Köşk Barajları birer enerji ziynet ve abidesi olarak Erzurum’dan yükseldiğine atıfta bulunarak, ‘19 yılda 12 baraj. Hayallere dahi sığmayan bir yatırım sağanağı bu. GAP’la Güneydoğu’ya bereket taşıyan AK zihniyet, DAP bölgesinde de yükselen eserlerle adeta Yatırım Tarihi yazıyor.’ dedi.
‘16 kasım iktidarda ak sayfanın açıldığı gündür’
Milletvekili Aydemir, 16 Kasım tarihinin, AK Parti'nin ilk vazife aldığı, AK sayfanın açıldığı tarih olduğunu, milletin teveccühü ile daha nice 20 yıllar yaşanacağını belirterek, "Bu ülke, Ak hareketi hak ediyor. Bu ülkenin insanı kadar vicdanı pirüpak insan başka yerde yoktur. Hak teslimi yapan başka millet yoktur. Muhalif siyasetçiler hakkı teslim etmese de bu milletin vicdanı hakkı teslim ediyor. İnanıyorum ki 2023 seçimlerinde muhalefeti şok edici bir sonuç çıkacaktır. İddia ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız bir önceki seçimde aldığı oyun çok üzerinde bir oyla seçilecek. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı da şu günkünden çok daha fazla olacak." diye konuştu.
Aydemir’den haksız paylaşıma sert tepki
Küresel ölçekte bir ekonomik krizin yaşandığını, Türkiye'de de bunun yansımalarının görüldüğünü dile getiren Milletvekili Aydemir, Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'nın ekonomiye ilişkin paylaşımlarına sert tepki verdi.
Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara'nın, "İlginç bir gelişme yaşanıyor. Yabancı yatırımcılar, ülkede bir yönetsel değişikliği çok önceden fiyatlamaya başladı. Ancak bu durum piyasa göstergelerinin ve ekonomik gidişatın daha da kötüleşmesini engelleyerek, bekledikleri değişimin gerçekleşme şansını azaltıyor" şeklindeki sosyal medya paylaşımına da tepki gösteren Aydemir, şunları kaydetti: " 'Gelip yatırım yapmayın, yatırım yaparsanız Türkiye'nin ekonomisi düzelir, düzelirse de hükümet gitmez' diyor. Böylesine düşük bir anlayış var ve bu düşük anlayış siyaseti etkiliyor. Ama elhamdülillah 84 milyon pırıl pırıl. Milletimizin desteğiyle çok daha özel yerlere gideceğiz inşallah. 16 Kasım tarihi daha nice 16 Kasımların önünü açacak inşallah.’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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