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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Sekmen’e gençlik yatırımları özel ödülü

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Sekmen’e gençlik yatırımları özel ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik için kentte yapılan yatırımlar, kültür ve sportif faaliyetler nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Tam Bana Göre Festival'de “Gençlik Yatırımları Türkiye Birinciliği Özel Ödülü” verdi.
Başkan Sekmen, ödülünü Devlet Başkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ödülümüzü Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldık. Bu özel ödül nedeniyle kadim şehrimiz ve gençlerimiz adına onur ve gurur duyduk” dedi.
“Gençliğe yönelik kültürel ve sportif faaliyet yapan AK Partili Büyükşehir Belediyeleri arasında da birinci seçildik” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Gençliğimiz için gerçekleştirdiğimiz projelerimizle bizleri ödüle layık gören Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye tüm Dadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bu özel ödül kadim şehrimize ve Erzurum Gençliğine hayırlı ve uğurlu olsun. 7 yıldır gençlerimiz için sürdürdüğümüz yatırım seferberliğimiz, kültürel ve sportif etkinliklerimiz, sosyal ve sanatsal projelerimiz kat ve kat artarak devam edecek. Günümüz siyaset sahnesinde ülke meselelerine kafa yoran, sorgulayan, araştıran ve yönetimde söz sahibi olan gençlerimiz, erdem ve ahlak vesilesi olan siyasi anlayışımızın birer yapıtaşıdır. Şanlı ecdadımızın emaneti olan cennet vatanımızın yarınları için sorumluluk duygusuna sahip genç kardeşlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İnsanlığın vicdan merkezinde olan Türkiye, inşallah gençlerimizle ve onların yenilikçi ve idealist fikirleriyle büyüyecektir. Milletimize hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda yarınlarımızın umut ve ümidi olan gençlerimizin geleceği için yeni ve mega projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

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