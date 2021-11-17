TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli’den Karakoç için taziye mesajı

Türk edebiyatının ve düşünce dünyamızın büyük ismi Sezai Karakoç'un vefat haberi edebiyat dünyasında da büyük üzüntü ile karşılandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli Karakoç’un vefatı ile ilgili duygularını paylaştı.

88 yaşında hayatını kaybeden; şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç’un, Türk edebiyat ve fikir dünyası için önemine vurgu yapan İspirli şunları söyledi;

“Tanıklık ettiği 20.yüzyılın en büyük şairlerinden, tanıklığını taçlandırdığı 21.yüzyılın mütefekkiri; Ahmet Sezai Karakoç vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hemen hepimizin yetişmesinde, ruh dünyamıza etki etmesinde, millet, insan aşkımızda emeği olan büyük üstadın hayatını sessiz bir şekilde noktalaması ile birlikte büyük bir kayıp yaşadık. Şiirimiz artık kimsesiz kalmıştır. Millet vurgusu yapacak kimse kalmamıştır. İnsanı şehrin karanlıklarından çekip çıkaracak mesajları verecek kimsemiz kalmamıştır.

Bu günden sonra başta Türkiye olmak üzere bütün İslâm dünyası büyük bir kaybı yaşamanın, yalnızlığın, susan büyük bir vicdanın ve kalemin kaybını hissetmektedir.

Diriliş şiirini yetim bırakıp, kaderin üstündeki kaderi yüreğinde taşıyarak 88 yaşında ebediyete irtihal eden Merhum Sezai Karakoç’a Cenabı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

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