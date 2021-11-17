Curling milli takımı Avrupa yolcusu

Türkiye Curling Kadın ve Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası için Norveç’e gitti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de uğurlama törenine katıldı. Öztürk, “Norveç’e güle güle gidin madalya ile ülkemize dönün” dedi.

Türkiye Curling Federasyonu Kadın ve Erkek A Milli Curling Takımları Norveç’in Lillehammer Kentinde yapılacak olan Avrupa Curling Şampiyonası için Norveç’e uçtu.

Kafile Başkanlığını Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi’nin yaptığı kafilede Antrenörler Ahmet Çelik ve Bilal Ömer Çakır’ın yanı sıra 10 sporcu yer aldı.

Erzurum Havalimanından uçan AyYıldızlı curlingçileri Norveç’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Curling Federasyonu Başkan Vekili Murat Akın ile Yönetim Kurulu üyesi Erdal Karahan uğurladı.

Norveç’in Lillehammer kentinde yapılacak olan Avrupa Curling Şampiyonası 27 Kasım tarihine kadar sürecek.

Sporcuları Erzurum Havalimanı’ndan Norveç’e uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye’nin Curlingte Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin öncülüğünde önemli atılımlar yaptığını belirterek, “Avrupa’ya güle güle gidin madalya ile dönün. Curlingte bugüne kadar ülkemize önemli başarılar kazandıran siz antrenörlerimiz ve sporcularımızdan yeni bir başarı daha bekliyoruz” dedi.

Ayyıldızlı Curlingçiler de, tüm Türk halkına ve sporseverlere başarı sözü vererek, “İnşallah kupa ve madalyalar ile ülkemize döneceğiz” diye konuştular.

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