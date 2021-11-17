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Yeşilay Erzurum Şubesi’nden Alkol Farkındalık Haftası açıklaması Yeşilay alkol bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

İHA

Yeşilay Erzurum Şubesi’nden Alkol Farkındalık Haftası açıklaması Yeşilay alkol bağımlılığıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay’ın Erzurum Şubesince 2026 Kasım Alkol Farkındalık Haftası’nda açıklama yapıldı Alkol bağımlılığının bireyler ve toplum açısından zararları olduğuna değinilen açıklamada Yeşilay’ın yürüttüğü önleme faaliyetlerine ve bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde (YEDAM) yürütülen çalışmalara değinildi.
Alkol bağımlılığının da tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için zararları olduğunu belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları ifade etti:
“Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz. Alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken; sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM’da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de, 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”
Alkol bağımlılığından kurtulmak isteyenlere YEDAM’dan destek
Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlıyor. YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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