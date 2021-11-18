Uluslararası tasavvuf ve edebiyat sempozyumu Atatürk üniversitesinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 2627 Ekim 2021 tarihlerinde "Uluslararası Tasavvuf ve Edebiyat Sempozyumu" düzenledi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen; Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Prof. Dr. Veyis Değirmençay ve Dr. Öğr. Üyesi Pouneh Abdollahıfard'ın düzenleme kurulunu oluşturduğu sempozyumun; düzenleme kurulu başkanlığını Doç. Dr. Asuman Gökhan, eş başkanlığını Doç. Dr. İlknur Emekli, genel sekreterliğini Arş. Gör. Şeyda Arısoy yaptı. Programın açılış konuşmasına, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Seccad Soltanzade, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün ve Hint asıllı ünlü araştırmacı yazar Dr. Syed Taghi Abedi katıldı.

Değerlendirme oturumuyla birlikte 10 oturumdan oluşan sempozyumda; Hindistan, Pakistan, İran, Azerbaycan, BosnaHersek, Bangladeş, Almanya, Kanada ve KKTC'den araştırmacılar yer aldı ve toplamda 34 bildiri sunuldu.

Programın sonunda Fars Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Yıldırım değerlendirme oturumu yaparken Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Asuman Gökhan, sempozyumun düzenlemesinde katkı sağlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğuna ve tüm katılımcılara düzenleme kurulu adına teşekkür etti.

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