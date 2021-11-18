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Aydemir ekonomi gündemini değerlendirdi Esnafla ilgili hassasiyetlerini paylaştı Erzurum’la ilgili 2 talep ‘Hükûmeti jurnallemek moda oldu’ Muhalif yaklaşıma sert tepki

İHA

Aydemir ekonomi gündemini değerlendirdi Esnafla ilgili hassasiyetlerini paylaştı Erzurum’la ilgili 2 talep ‘Hükûmeti jurnallemek moda oldu’ Muhalif yaklaşıma sert tepki

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ekonomide küresel etkileşime vurgu yaparak, ‘Şu anda olağanüstü şartlardan geçen bir dünya zemini var, küresel zemin var. Öyleyse orayı ıskalayarak Türkiye’yi değerlendirmeniz mutlaka ama mutlaka yanlış yaparsınız.’ dedi.
Aydemir Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde konuştu
Ticaret Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu etabında değerlendirmede bulunan Komisyon üyesi Milletvekili Aydemir, önceki bütçe görüşmelerinde Erzurum için talep ettiği ‘Ticaret Müzesi’ ve ‘İpekyolu Araştırma Enstitüsü’nü yeniden kayda geçti. Aydemir DAİB’in sanayi imarına dönük tahkik talebini de Komisyon gündemine taşıdı.
‘Küçük esnaf mutlaka korunmalıdır’
Esnafın sosyal yapı ve dokuyu ifade ettiği, büyük sermaye grupları karşısında ayakta kalabilmesi için titizlikle korunması gerektiğine değinen Milletvekili Aydemir, Komisyonda zincir marketlerle ilgili düzenleme ve tedbir taleplerini desteklediklerini söyledi. Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce Ticaret Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken zincir marketlere ilişkin yine not düşmüştüm. Yani onların sadece faullü ticaret yapması değil, illerde, özellikle mesela bizim Erzurum için not düşmüştüm, 5 bin nüfuslu bir ilçede bile birkaç tane zincir market şube açmış. Oysa bizim bakkal diye bir kavramımız vardı ki, bu sosyal yapı ve dokuyu da muhafaza eden bir şeydi. Zincir marketler bunu bozdu, bunu kırdı. Buna behemahal bir tedbir alınması lazım. Bunu olağanüstü şartlarda yaptıkları faüllü yaklaşımların dışında diyorum, ondan vareste söylüyorum, o olmasa bile zincir marketlere bir tahdit gelmesi lazım. Bu yönüyle not düşen herkese teşekkür ediyorum. Bir büyük şikayet var sahada. Bu zincir marketleri özellikle ikaydediyorum, lütfen takip edelim, ne lazım geliyorsa yapalım, halkta çok ciddi bir müşteki hal var. Bunu mutlaka yapalım.’ diye konuştu.
‘Bir taraftan şeytan taşlıyoruz, bir taraftan tavaf yapıyoruz’
Ekonomide büyümenin devam ettiği, yatırımların aralıksız sürdüğünü, ancak bunu yaparken muhalif kesimlerin olumsuz yaklaşımlarıyla karşılaştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Şu da bir vakıadır ki yani bir taraftan şeytan taşlıyoruz, bir taraftan tavaf yapıyoruz. Çok meşakkatli bir iş. Nedir bu şeytan taşlama kavramı? Merkez Bankasının baş ekonomisti tweet atıyor, mesaj yayımlıyor, ne diyor; ‘Yatırımcılar dışarıdan hükümetin gideceğini fark ettiler, bunu satın aldılar. Şimdi yatırıma başladılar, bu yanlış’ diyor. ‘Eğer böyle olursa Türkiye’deki ekonomi düzelir, dolayısıyla iktidar gitmez, düşmez’ gibi bir not düşüyor. Bu iblisi bir iştir. Bir taraftan bunlarla mücadele ediyoruz, bir taraftan da pandemi şartlarında bakanlarımız bir gayret koyuyorlar.’ dedi.
Muhalif yaklaşımın vardığı boyut
Muhalif yaklaşımın vardığı boyuta bir başka örnek veren Milletvekili Aydemir, ‘Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülürken bir şey söyledim, muhalefetin ezberi var, sürekli onu dillendiriyor. ‘Saray Bütçesi’ saray.. saray.. saray... Ben de buna dönük şunu söyledim; ‘O kafanızdaki saray kavramı, külliye yok, orada insanlar sabahlara kadar çalışıyorlar, yemeden, içmeden çalışıyorlar.( Bu bağlamda bir not düştüm. Sonra ne yaptılar? İşte iblisi tarzı anlatıyorum, ‘AK Parti Milletvekili dedi ki, ‘Sarayda açlık var’ şeklinde paylaşımlarda bulundular. Pes ya pes.. İşte böyle olduğu zaman bereket olmaz, kimin adına bereket olmaz, muhalefet adına. Halk size dönüp pirim vermez, bakmaz, bakmıyor da. Bundan sonra da bakmayacak, göreceksiniz. Bir defa sahici olalım, hakkı teslim edelim, bunu söylüyoruz.’ kaydını düştü..
‘Hükümeti jurnallemek moda oldu’
Milletvekili Aydemir konuşmasında, ‘Bu ülkede hükûmeti jurnallemek, yatırımcılar gelmesin diye özel mesajlar düşmek moda oldu, bunu hep beraber görüyoruz, inkârı kabil değil ki bunun. Yani büyükelçileri toplayıp “Amandır, Kanal İstanbul için kimse gelmesin, yatırım yapmasın. ” denmedi mi? Bir genel başkan bunu söylemedi mi?’’ diye sordu.
Aydemir’den muhalif yaklaşıma sert tepki
Milletvekili Aydemir, ‘Çok değil, 2 gün önce, bir milletvekili televizyona çıkmış söylüyor, yani ülkemizi yönetmeye alternatif bir partinin milletvekilliğini yapmış isim şunu söylüyor; NATO vazifesini yapmıyor, Avrupa hakkıyla gereğini yapmıyor. ‘ Ne yapması lazım hakkıyla yapması için? Türkiye’ye müdahale etmeleri lazımdı’ diyor. Şimdi böylesine bir atmosferde şu kadroya ne kadar teşekkür etsek azdır. Yakından takip ediyorum, işte şeytan taşlarken tavaf yapmaya örnek olsun diye söylüyorum.’ dedi.
Aydemir’den Erzurumla ilgili 2 talep
Ticaret Bakanlığı Bütçesi sunumunun son bölümünde Erzurum’la ilgili talepte bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Bizim daha önce gündeme getirdiğimiz bir talep vardı. Onu yineliyoruz, Erzurum için bir Ticaret Müzesi kurulması talebinde bulunuyoruz. Bizim İpekyolu Araştırma Enstitüsü kurulması talebimiz vardı, çok önemli. Bakanlığınız ve sizin müzaheretinizle bunlar olabilir’ vurgusunda bulundu.
Aydemir’den cumhurbaşkanının kalbi yaklaşımı vurgusu
Milletvekili Aydemir, ‘Allah’ın izniyle 2022 çok özel bir zemin olacak. Özel bir zaman olacak. Bereket gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın o kalbi yaklaşımı, o iman dolu yüreğiyle çok net kayıtlar düşmesi Cenabı hakkın inayetini bize yöneltiyor. Ben bu arada Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Araya nifak sokmak isteyenlere düştüğü notlar çok özeldi. Direkt notlar düştü, teşekkür ediyorum. 2022 yılı bütçesi hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun.’ dedi.

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