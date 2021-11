Aydemir: ‘Erzurum Yüksek Öğretimde ufuk şehir’ Atatürk Üniversitesindeki ilk dersi hatırlattı Üstad Karakoç’a vefa CHP zihniyetine sert tepki ‘Atatürk Üniversitesi sürekli yükselen değer’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mütefekkir, edip Sezai Karakoç’u rahmetle anarak, “Bir muazzezin peşinden gitti, kendisi de muazzez ve aziz oldu” dedi. Aydemir, Karakoç'un ismini Anadolu Coğrafyasına altın harflerle yazdırdığını söyledi.

‘Karakoç’u yüreğimizde taşıyacağız’

Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında dün vefat eden şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u rahmet ve minnetle andı. Karakoç'un ismini bu ülkenin bağrına ismini altın harflerle yazdırdığını vurgulayan Aydemir, "Onu hep yüreğimizde ve zihnimizde taşıyacağız. Kelimelere letafet giydiren bu ismin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. O, latif haliyle örnek olmuştur." dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Aydemir, 17 Kasım 1958’de eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi’ni gündeme taşıyarak, ETÜ ile birlikte Erzurum’un Yüksek Öğretimde bir ufuk şehir olduğunu kaydetti.

Ak Parti grup başkanlığı seçimi

AK Parti Grup Başkanlığı seçimlerine değinen Milletvekili Aydemir, görevi devreden Naci Bostancı’nın örnek bir devlet ve siyaset adamı olduğunu, kendisine minnettar bulunduklarını kaydetti. AK Parti Grup Başkanlığına seçilen İsmet Yılmaz’ı kutlayan Milletvekili Aydemir, Yılmaz’ın TBMM Başkanlığı başta olarak Milli Savunma, Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan seçkin bir devlet adamı olduğunu kaydetti.

Aydemir’den Karakoç’a vefa

Üstad Sezai Karakoç’u yitirmenin acısı içiresinde olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘‘Çok özel bir ismi darı bekaya uğurladık. Üstad Sezai Karakoç. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Diyarbakır’ımızın bağrından çıkmış çok özel bir sima. Yüreğinde ilahi aşkı, yüreğinde sevgiyi taşımakla kalmadı. Tüm bir zemine nakşetti. Muazzez bir isimdi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Hep Rahmet ve minnetle anacağız. Şiirleriyle beslendik, nesirleriyle zihin halitamız çok şekil aldı. Bundan sonra da böyle devam edecek. Faniyiz hepimiz. Mühim olan arkada özel bir isim bırakabilmektir. Özel isim bırakan bu ülkenin bağrına ismini altın harflerle yazdıran bir sima olmuştur Üstad Karakoç. Biz de ölünceye kadar, terki dünya edinceye kadar Sezai Karakoç’u hep yüreğimizde taşıyacağız. Kelimelere letafet giydiren bu ismin siyaset zemininde bulunanlara da örnek olmasını diliyorum. Çünkü o Diriliş Partisinin aynı zamanda Genel Başkanıydı. Siyasetin de içerisindeydi. O latif ve güzel haliyle örnek olmuştur, numunei timsal biriydi, keşke birileri de örnek alsalar, muhalif cenahta mütemadiyen karşı tarafa iftira atan, yanala, dolanla, yol almaya çalışanlara da örnek olsun. ‘ dedi.

Atatürk Üniversitesinde 17 Kasım 1958’deki ilk ders

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısındaki vurgulardan biri de 17 Kasım 1958’de ilk dersle eğitime başlaması oldu. Milletvekili Aydemir, ‘17 Kasım’ın Türkiye Yüksek Öğretim Tarihi, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi için özel bir önemi var. Bundan tam 63 yıl önce, 17 Kasım 1958’de o dönemde Türkiye’nin 6’incı yüksek öğretim kurumu olan Atatürk Üniversitesi; bugün Dünya’da en büyük üniversiteleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi eğitime başladı. 63 yıldan bu yana Türkiye Yüksek Öğretim vizyonuna damga vuran nadide bir kurum. Üniversitemizle iftihar ediyoruz.’ dedi.

Atatürk Üniversitesi bilimde daima yükselen değer

Milletvekili Aydemir, ‘Bilimsel araştırmaları, uluslararası etkinlikleriyle, Uzakdoğu, Ortadoğu ve Türk Dünyasından öğrenci ve akademisyenleriyle Atatürk üniversitesi Doğu’dan yükselen bir Yüksek Öğretim abidesi olarak Anadolu Coğrafyasına bilim ışığı yayıyor. Kurulduğu günden bugüne Atatürk Üniversitesi Türkiye’de kendisinden sonra kurulan tüm üniversitelere bilimsel araştırmalar ve akademisyen desteğiyle Üniversiteler Kuran Üniversite unvanını da elinde bulunduruyor. Bu nadide Kurumu ülkeye, bölgeye ve Erzurum’a kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olarak Merhum Başbakan Adnan Menderes’e, O dönemin Milli Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Burçak’a, 21’inci yüzyılın ilk 20 yılında verdiği desteklerle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a dadaşlar olarak bir kez daha minnettarlığımızı kaydediyoruz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

‘Erzurum eğitim şehridir’

Erzurum’un bir Eğitim Şehri olduğunu kayda geçen Milletvekili Aydemir, değerlendirmesinde, ‘Atatürk Üniversitemizin eğitime başlamasının 63’üncü yıldönümünde, Erzurum özelinde bir durum tespiti ve teslimini de kaydetmek durumundayız. Anadolu’nun kilidini açan Alparslan’dan bugüne medreseler, eğitim ve öğretim kurumlarıyla Anadolu irfanına hizmet veren Erzurum bugünkü konumuyla bir üniversiteler Şehri, Bir Eğitim Şehri vasfına haiz durumdadır.’ ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek öğretimde çizdiği ufuk ve ETÜ

Erzurum’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufukta ikinci bir Üniversiteye kavuşarak, tarihsel boyuttaki eğitim şehri konumunu güçlendirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Çizdiği ufukla Türkiye’deki üniversite sayısını 300 eşiğine taşıyarak ülkeye yüksek öğretimde yeni bir vizyon kazandıran, gençlerin üniversite hayallerini her ilde bir üniversite kurulumu yaparak gerçeğe dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum’a kazandırdığı ikinci üniversite olan Erzurum Teknik üniversitesi(ETÜ) sayın cumhurbaşkanımıza bir vefa ekseninde, teknik yüksek öğretim alanında ülkeye yeni bir eğitim ufku kazandırmaya devam ediyor. Bu vesile ile Erzurum’un Üniversiteler şehri olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımız sonsuzdur. Her iki üniversitemizde görev yapmış Rektörlerimizi saygı ile anıyor, akademisyenlerine başarılar diliyoruz. ‘ temennisinde bulundu.

Süveyş, panama kanalları ve kanal istanbul projesi

Attıkları her adımın bilgi ve bilime dayalı olduğunu belirten Aydemir, 17 Kasım 1913'te Panama Kanalı'nın, 17 Kasım 1869'da Süveyş Kanalı'nın açılışının aynı tarihe denk geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de ise Kanal İstanbul Projesi'nin tartışıldığını anımsatan Aydemir, "Biz bunları tartışırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi büyükelçilere şikayet ediyor. Bu mandacı bir anlayışın ürünüdür. Ülkesine dış müdahaleyi arzulayan bir muhalefet anlayışı var. Bunlara rağmen mesafe alıyoruz. Türkiye'yi Milletler Cemiyetinde zirvelere taşıyoruz." diye konuştu.

Aydemir’den CHP zihniyetine sert tepki

TBMM’deki basın toplantısında “NATO Türkiye’ye müdahale etmeliydi” diyen CHP’li 24. Dönem Milletvekilinin manda ve himayeci yaklaşıma son örnek olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz ülkemiz mesafe alsın diye adım atarken, Kanal İstanbul’la ilgili ülkemizi büyük elçilere jurnallayan bir muhalefet anlayışı var. Biden’e bu ülkeyi şikayet eden CHP’nin genel başkan başdanışmanı vardı.

Son günlerde bir başka isim çıktı. CHPli bir isim. Diyor ki ‘Biz NATO ülkesiyiz, AB’ye girmeye çalışıyoruz ama bu ikisi de samimi değiller’, diyor. Ve ekliyor, ‘Eğer samimi olsalar NATO ve AB, Türkiye’ye müdahale ederlerdi geçtiğimiz on yıl içerisinde.’ CHP’de milletvekilliği yapmış biri isim söylüyor bunu. Mandaca kafa dediğimiz işte budur. Ülkesine müdahaleyi arzu eden bir siyasetçi olabilir mi? AB’nin NATO’nun Türkiye’ye müdahalesini bekleyen bir muhalefet anlayışı bu. Biz burada bunlarla siyaset yapıyoruz. Buna rağmen mesafe alıyoruz. Türkiye’yi milletler camiasında zirve noktalara taşıyoruz. Bunlara rağmen yapıyoruz bunu. Allah bunlar fırsat vermesin. Fırsat ellerine geçse Türkiye’nin bütün kazanımları berheva olur. Bunlarla müttefik olanlar, ittifak ettiklerini söyleyenler lütfen şu resimlere baksınlar. Kiminle ittifak ediyorlar? Kiminle birlikte siyaset yapacaklar? ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.