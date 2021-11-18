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BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor Önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacak

İHA

BB Erzurumspor davasından vazgeçmiyor Önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılacak

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden BB Erzurumspor, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’nın teknik adamlarının statüsü ve çalışması esası talimatına aykırı hareket ettiği iddiasıyla yaptığı itirazın peşini bırakmıyor. BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgen ve Asbaşkan Ahmet Dal, sürecin devam ettiğini, önce Anayasa Mahkemesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını açıkladı.
BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp tesislerinde yemekte buluşan mavibeyazlı takımın yöneticileri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Ömer Düzgün, takımın genel durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “12. haftadayız. Son haftayı BAY olarak geçirdik. 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberliğimiz var. 22 puanla şu an 5. sıradayız. Önümüzdeki dört takım da 12’şer maç oynadı. Maç eksiğimiz de göz önüne alındığında liderle aramızda sadece 2 puan var. İlk yarıda önümüzde 7 maçımız var. Bu hafta sonunda Boluspor ile kendi sahamızda oynayacağız. Hedefimiz en az kayıpla kapatıp sezon ortasına daha iddialı girmek. Aldığımız puan ikinci yarı öncesi hedefimizi belirleyecektir. Şampiyonluğa oynayacak bir takım için bu sonuçlar önemli bir gösterge olacaktır. Alternatifli, güçlü bir kadro kurmaya gayret ettik” diye konuştu.
Erzurumlu televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Hull City'yi satın aldığını hatırlatan Başkan Düzgün, “Biz de inşallah Acun Bey'le iletişim halindeyiz. 2022 yaz kampına davet ettik. Burada bir hazırlık maçı için de planlama yapıyoruz” dedi.
Basın mensuplarının BB Erzurumspor’un Kasımpaşa Teknik Direktörü ile ilgili Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru ile ilgili süreci sorması üzerine BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, “Tahkim Kurulu da kamuoyu da suçun bu kadar net olduğunu biliyor. Ancak bu kararı veremedi. Bu cesaret istiyordu. Bir çok yapıyı etkileyecek bir karardı. Burada bitmedi. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne hem de Anayasaya Mahkemesi'ne başvuracağız. Takip ediyoruz. Karar hukuksuz. Başka bir kulüp olsaydı bu kararı vermişlerdi. Liglerin tesciline itiraz ettik. Kabul edilmedi. Kasımpaşa hemen teknik direktörlük görevini yürüten Şenol Hoca'nın kulüple ilişiğini kesti. Bu Erzurumspor’un haklılığını ortaya koydu. İki yol var. Önce Anayasa Mahkemesi sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. O günkü şartlarda geriye dönük zararı neyse karşılanması gerekir. Erzurumspor kararı Türk futbol tarihine geçecek bir karar. Süreci tamamladıktan sonra gerekli başvuruları yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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