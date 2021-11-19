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Babası için Kuran-ı Kerim okudu Kovitten vefat eden Tapu Müdürü Fetullah Nehir için Mevlit okutuldu

İHA

Babası için Kuran-ı Kerim okudu Kovitten vefat eden Tapu Müdürü Fetullah Nehir için Mevlit okutuldu

Kovit 19’a yenik düşen Samsun’un Çarşamba İlçesi Tapu Müdürü Fetullah Nehir için seneyi devriyesi nedeniyle Erzurum Ulu Camii’nde Mevlit okutuldu.
Adına mevlit okutulan merhum Fetullah Nehir’in oğlu Erzurum Sıddık Tivnikli Proje İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi alan 11 yaşındaki Onur Murat Nehir Kuranı Kerim okudu.
Onur Murat Nehir’in Kuran okuyuşundan duygulanan Uu Camii imamı Emrullah Kaçar gözyaşlarını tutamazken, Mevlit programına iştirak eden cemaat ise duygu anlar yaşadı.
Ulu Camii İmamı Emrullah Kaçar: ‘Böyle evlatlar yetiştiren ailelere ne mutlu. Vefat eden Fetullah Nehir kardeşimizin evladı yüzünden hayır defteri inşallah kapanmayacak ‘ dedi.
Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir ile Öğretim Görevlisi Nurullah Nehir’in kardeşi Fetullah Nehir için okutulan Mevlit’e çok sayıda cemaat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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