Şenkaya belediyesine başarı plaketi

Kamu Çalışanları Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre Şenkaya Belediyesi Başarılı Belediyeler arasında yer aldı.

KamuDer Derneğinin çalışması sonucu Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Şenkaya Belediyesini 2021 yılının Nüfus ve imkan bakımından eşdeğer belediyeler içerisinde, başarılı 15 ilçe belediye başkanı arasına girdi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Bizleri başarıya ulaştıran vatandaşlarımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı bize daha büyük sorumluluk yüklüyor. gece gündüz demeden büyük özveri ile çalışan ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni hizmetlerle ilçemizin gelişmesi için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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