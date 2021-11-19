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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, uygulama sırasında durdurulan İran plakalı TIR'ın yakıt deposunda, 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım'da, Aşkale'deki uygulama noktasında İran plakalı TIR'ı durdurup arama yaptı. Aramada yakıt deposuna zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin bulundu. Ekipler, İran uyruklu sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-11-19 12:42:35



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