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Aydemir: ‘Ufkumuz Hakkın rızası, gücümüz halkın duasıdır’ Kireçli ve Kırık Tünellerini gündeme taşıdı Ulaşımda eser siyasetini değerlendirdi ‘Milletimize medyun-u şükranız’

İHA

Aydemir: ‘Ufkumuz Hakkın rızası, gücümüz halkın duasıdır’ Kireçli ve Kırık Tünellerini gündeme taşıdı Ulaşımda eser siyasetini değerlendirdi ‘Milletimize medyun-u şükranız’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde NarmanOltu arasında projelendirilen Kireçli Tünelinin yatırım programına alınması teklifini gündeme taşıdı.
Ovit Tünelini daha da fonksiyonel hale getirecek olan Dallıkavak Tünelinin bölgesel ulaşıma büyük katkı sağlayacağına işaret eden Milletvekili Aydemir, Kırık Tüneli’ne dikkat çekerek, tünelin bölge ulaşım ağını güçlendireceğini kaydetti.
Merhum İmran Kılıç’a vefa
Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı bütçesi sunumunda darı bekaya göç eden AK Parti Kahraman Maraş Milletvekilinin yüreklerde yer etmiş mümtaz bir şahsiyet olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘İmran ağabeyle yaklaşık yedi yıldır beraber çalıştık. Gördüğüm kadarıyla Mecliste muhalefet milletvekilleri de dâhil, Grup Başkan Vekilleri ona hep saygıyla yaklaştılar, hep hakkını teslim ettiler. Mühim olan, aramızdan ayrıldıktan sonra yüreğimizde bir iz bırakabilmesidir; o bıraktı, öyle gitti. Keşke hepimiz o kıvamda olsak, ona göre hareket etsek. Burada da tavrımız buna göre olmalı. Merhum İmran Kılıç’ı rahmetle anıyoruz. ‘ dedi.
Aydemir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği ufku paylaştı
AK Parti olarak hizmet şiarlarının halkın memnuniyeti ve Allah rızası olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız her vesileyle bir ilkemizin altını çiziyor: ‘Biz oy peşinde koşan bir kadro değiliz; bunun için yatırım yapmıyoruz, bunun için hizmet yapmıyoruz, icraat yapmıyoruz. Bizim bütün yöneldiğimiz Cenabı Hakk'ın rızasıdır, insanların "Allah razı olsun." nidasıdır. Bunun için yürüyoruz biz. ‘ dedi. Milletvekili Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının on dokuz yıllık serencamda insanların en çok "Allah razı olsun." nidalarını yönelttiği Bakanlıklardan biri olduğunu aktardı.
Aydemir bakanlık çalışmalarını değerlendirdi
Bakanlığın tüm çevrelerce yürüttüğü yatırım ve hayata geçirdiği projelerle takdir odağı olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Karaismailoğlu ve ekibine yönelik minnettarlığı ifade ederek, ‘Katkınız büyük, bütün ekibiniz öyle, siz öyle; Bakan Yardımcılarımız, vazife alan kim varsa, burada olan, olmayan herkese minnettarız biz. Elbette ki insanlarımız taleplerini dillendirecekler. Burada bir arkadaşımız, ara ara gelip yapıyor ve yüreğimiz de özel bir yer buluyor. Kim bu? CHP'li Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol. Size önce teşekkür etti, yaptıklarınıza teşekkür etti, ardından bir talepte bulundu. Bu o kadar mübarek bir tavır ki o kadar güzel bir tavır ki bereket yöneltiyor bu.’ dedi.
Aydemir’den hak teslimi ve pozitif yaklaşım vurgusu
Hakkı teslim ve pozitif yaklaşımın başarıyı beraberinde getirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Dolayısıyla, bu hâl üzere olmak, sırrı çözmek demek, kozmik sırrı çözmek demek, bereketin size gelmesini sağlamak demek. Ben görüyorum, burada tabii ki arkadaşlarımız var, hem bizim içimizde hem muhalefette bu kıvamda olanlar var ama zihnini bütün bütün yokluğa teksif etmiş "yok" kavramıyla düşünenler maalesef çoğunlukta; öyle olunca da burada gergin bir hava oluşuyor. Buna gerek yok, kendimizi ara ara karşı tarafın da yerine koymak durumundayız. ‘ diye konuştu.
Aydemir Erzurum’a yönelik talepleri iletti
Bütçe sunumunda Erzurum’a yönelik talepleri dillendiren Milletvekili Aydemir, bölgede yürütülen tünel çalışmalarına dikkat çekerek, ‘ Dallıkavak'ta güzel çalışmalar yapılıyor. Ovit'i fonksiyonel kılacak bir tünel burası. Ama onun yanında Kırık'la ilgili talebimiz var; çalışılsın orası da, oraya dönük de mutlaka bir müzaheret talebimiz var.’ dedi.
Erzurum Kireçli Tüneli Projesinin yatırım programına alınmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ‘
Bizim Narman, Tortum tarafında Kireçli Tüneli var. Bunun yatırım programının içerisine alınmasını talep ediyoruz. ‘ kaydını düştü.
Aydemir: ‘Eser siyasetimizde ayırım yoktur’
Bakanlıklar ekseninde tüm taleplerin dikkate alındığı, muhalefet, iktidar partileri ayırımı yapılmadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, biz de milleti temsil ediyoruz, Bakanlığımıza yöneliyoruz, talepte bulunuyoruz. Böyle olduğu zaman elbette ki Bakanlık imkânları ölçüsünde bize onlar da yöneliyor. "Efendim, iktidar milletvekillerinin talebidir, öyleyse karşılık verelim, muhalefete kulak tıkayalım." Böyle bir şey olabilir mi? Biz ülkemizin her zerresine hizmet yapmışız, her noktasına.’ Sözleriyle muhalefetten yönelen eleştirilere cevap verdi.
‘Doğu ile batı farkı kalmadı’
Cumhur ittifakı olarak yürütülen yatırım çalışmalarıyla tüm illerin çehresinin değiştiğini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin tarihi hizmetlere adres olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘
‘Eskiyle kıyas ettiğinizde, ehlivicdan olarak elinizi vicdanınıza koyup ifade ettiğiniz zaman eskiden makûs talih içerisine giren Batman ile şimdiki Batman bir mi? "Makûs talihini değiştireceğiz." derlerdi eskiden; bizim Erzurum için de bu söylenirdi, bizim o bölge için de. İşte, Bingöl Milletvekilimiz, Değerli Başkanımız, oralar için hep bu söylenirdi. Şimdi, Batı ile buraların zerre kadar farkı kalmadı. Hizmetler gani bir hâlde. Kim yaptı? Biz yaptık, bu kadrolar yaptı. Yeter mi? Yetmez, noksanlarımız var. Tabii ki talep edeceğiz arkadaşlar, bunları elbette ki isteyeceğiz işte şimdi istediğimiz gibi.’ dedi.
Aydemir İzmir’i örnek gösterdi
Milletvekili Aydemir muhalif yaklaşımları eleştirerek, hükümetin yerel yönetimlerde parti farkı gözetmeksizin hizmetler yürüttüğünü, bunun en son ki yansımasının İzmir Büyükşehir kaydında olduğunu ifade ederek, ‘Şunu yapmak lazım, her vesile söylüyoruz biz: Yapılana dönük müspet bir bakış açısı koymayı. İZBAN diye bir şirket üzerinden İzmir'de yapılan çalışmalar var, Bakanlığımız yapmış, Selçuk ile Bergama arasında banliyö treni, bütünüyle Bakanlığımız ihdas ediyor ama Büyükşehir Belediyesini yüzde 50 ortak yapıyor. Böyle bir yaklaşımımız var. "Efendim, İzmir Belediyesi CHP'nin, öyleyse onu dışlayalım." gibi bir tarzımız hiç olmadı ki bizim. Olmadığı için Cenabı Hakk'ın inayetine mazhar oluyoruz, onun için milletimizin desteğiyle kuşanıyoruz.’ Vurgusunda bulundu.
Milletvekili Aydemir, ‘Ben, Ulaştırma Bakanlığı bağlamında yapılan tenkitleri talepler noktasında düşünüyorum ama "Yapılanlar kötüdür." diyen bir milletvekili varsa onun da kötü niyetli olduğunu burada kayda geçiyorum.’ dedi.
‘Biz milletimize medyunu şükranız’
Milletvekili Aydemir, ‘Bu kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kurumları millete hizmet için vazife yapıyor. Bir minnettarlık filan anlamında değil ama hak teslimi anlamında Cenabı Hakk'ın inayetine mazhar olabilme anlamında teşekkür etmek lazım; bunu söylüyoruz biz. Biz milletimize medyunu şükranız;, milletimiz için ne yapsak azdır diyoruz. Dolayısıyla da bu hâli devam ettireceğiz. ‘ dedi. Bütçemiz hayır, uğur getirsin inşallah.’ temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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