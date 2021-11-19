Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Daire Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Köprüköy ilçesi olan, 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez

2021-11-19 15:59:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.