Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.40'da merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi Topçu Mahallesi olan 5.18 kilometre derinlikte 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Erzurum ve çevre ilçelerde de hissedildi.

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