Erzurum Valiliği: İlimiz Köprüköy ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. İl Merkezinden de hissedilen deprem sonrası AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet ve belediye ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamışlardır. Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

DHA-Flaş Haber Türkiye-Erzurum

2021-11-19 17:43:25



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