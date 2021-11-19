Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem (5)

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BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Topçu Mahallesinde deprem sonrasında bir evin duvarından taş kopması sonucu yaralanan Ayten Kırmacı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 25 hane ve 225 nüfusu olan Topçu Mahallesi Muhtarı Ayhan Kırmacı, 11 tane evin hasarlı olduğunu söyledi.

Öte yandan deprem sonrası Topçu, Mescitli ve Çullu mahallerinde elektrik kesintisi yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Köprüköy Turgay İPEK

2021-11-19 18:53:56



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