Depremde çöken ahırdaki hayvanları kurtarmak için seferber oldular

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Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde bazı ahırlar çökerken, köy sakinleri enkaz altında kalan hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu.

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde bazı köylerde ahırlarda çökme yaşandı. Köprüköy ilçesine bağlı Topçu köyünde çöken ahırda enkazın altında kalan büyükbaş hayvanlar köy sakinlerinin çabası ile enkaz altından kurtarılmaya çalışıldı.

Depremin ardından yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ekipler köye ulaşmakta güçlük çekerken iş makinelerinin yoldaki dev kaya parçalarını kaldırmak için çalışmalarını yürüttüğü öğrenildi.

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