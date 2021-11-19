Halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı Erzurum'da yol verme kavgası kamerada

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Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir kişi yol verme tartışması nedeniyle halk otobüsünün önünü kesip sürücüye saldırdı. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.



Akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Yenişehir Kavşağı'nda meydana gelen olayda, özel halk otobüsü ile yol verme yüzünden tartışan sürücü otobüsün önünü kesti. Otobüsü yumruklayıp tekme atan sürücü ardından otobüsten inen halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.

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