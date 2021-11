Erzurum Valisi Memiş: “Can ve mal kaybı yok, hasar tespitine yönelik çalışmalarımızı hemen başlattık”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Hasar tespitine yönelik çalışmalarımızı hemen başlattık" dedi.



Erzurum’un Köprüköy ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bölgede incelemelerde bulundu. Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, ”AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz hepsi burada. Can ve mal kaybı yok. Hasar tespitine yönelik çalışmalarımızı hemen başlattık. Devletimiz büyüktür. Kimseyi açıkta bırakmayacağız. Gerekirse konteynır vereceğiz. Allah devletimize zeval vermesin. Biz hep yanınızda olacağız” dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise “Kriz merkezi oluşturuldu. Ekiplerimiz burada görev başında. Topçu mahallesindeyiz. Can kaybımız yok. Tüm tedbirleri dikkate alıyoruz” diye konuştu.

