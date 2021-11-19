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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD’dan Erzurum’da meydana gelen depremle ilgili açıklama

İHA

AFAD’dan Erzurum’da meydana gelen depremle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Erzurum’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Erzurum’un Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili yapılan açıklamada, “19.11.2021 tarihinde, saat 15:40’ta Erzurum ili Köprüköy ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 12 saniye süren deprem, yerin 5.18 km derinliğinde meydana gelmiş¸ olup, Erzurum merkeze 52 km uzaklıktadır. Depremin en yakın yerleşim birimi olan Erzurum ilinin Köprüköy ilçesi Alaca Mahallesine uzaklığı 3.04 km'dir. SAKOM’dan alınan bilgiye göre, Marifet köyünde 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 5 adet 112 ambulansı ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Erzurum İl AFAD Müdürlüğü tarafından olay yerine 6 araç ve 24 personel sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, haberleşmede kesintiye yol açan olumsuz bir durum oluşmamıştır. Kayabaşı köyü yolunun heyelan nedeniyle kapalı olduğu öğrenilmiştir, Karayolları ekipleri çalışma başlatmıştır. Türk Kızılay tarafından Erzurum ve Ağrı illerinden 3 ikram aracı ile 1 haberleşme aracı olay yerine yönlendirilmiştir.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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