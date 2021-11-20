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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal su ürünleri sempozyumunun 21’incisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

İHA

Ulusal su ürünleri sempozyumunun 21’incisi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu doğrultusunda yerel ve bölgesel kalkınma hedefiyle birçok başarılı proje, çalıştay ve sempozyuma ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitesi bu kapsamda “21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu” ile alanında öncü bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.
Onursal Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yaptığı ve 1516 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen programın açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin ile Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslan yaptı. Online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen sempozyumda; alanında yetkin bilim insanları ve sektör temsilcileri, su ürünleri sektörünün akademik çalışmaları, mevcut durumu ve ihtiyaçlarını değerlendirerek; önemli tespitler ortaya koydular.
Sempozyumda 51 Bildiri Sözlü Olarak Sunuldu
Su Ürünleri akademik camiası tarafından yoğun ilgi ile takip edilen sempozyumda, 16 Üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Sahil Güvenlik Komutanlığından su ürünleri konusunda 51 adet sözlü bildirinin sunulduğunu aktaran Su Ürünleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Telat Yanık, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve su kaynakları bakımından zengin bir coğrafyada yer alan ülkemizde bu alanla ilgili yaşanan sorunlara çözüm olabilecek projelerin üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Su Ürünlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Masaya Yatırıldı
Sempozyum hakkında kısa bilgiler veren Sempozyum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Arslan ise 40 yıla yakın bir süredir devam eden sempozyumun önemine değindi. Arslan: “Deniz ve iç su ortamlarında meydana gelen ekolojik sorunlar, biyoçeşitlilik, içsu ve denizlerde balık stoklarının azalması, balıkçılık kaynaklarının korunması ve verimli işletilmesi, su ürünleri üretimi, üretimin arttırılması gibi çeşitli sorunlar, nedensonuç ilişkileri ve çözümler 21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumunda masaya yatırıldı.
Sektörün sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, özellikle pazarlama ve istihdam sorunlarının çözülmesi adına böylesine önemli bir sempozyumun düzenlenmesinde destek olan başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere düzenleme heyetine, kurum müdürlerine, sektör temsilcilerine teşekkür ediyor, kayıt altına alınan oturumların faydalı olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.
Sorucevap bölümleriyle devam eden sempozyum, su ürünleri sektörünün mevcut durumunun derinlemesine müzakere edilmesiyle sona erdi.

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