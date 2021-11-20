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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da “Her Çocuk Özeldir” programı düzenlendi

İHA

Erzurum’da “Her Çocuk Özeldir” programı düzenlendi

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Erzurum Valiliği koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünce “Her Çocuk Özeldir” programı düzenlendi.
İbrahim Erkal Kültür merkezinde düzenlenen programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ASH İl Müdürü Cemil İlbaş Çocuk Hakları Komitesi İl Temsilcisi Süleyman Tanas, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.
Programın açılışında konuşan ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, çocuk hizmetleri konusundaki çalışmalara değinerek 4 çocuk kuruluşuyla hizmet verdiklerini ifade etti.
İlbaş, 233 çocuğu bakım tedbiriyle barındırdıklarını belirterek, 54 çocuğun koruyucu ailelerin yanında kaldığını aktardı.
2021 yılında 2 çocuğun evlatlık olarak verildiğini anımsatan İlbaş “Erzurum’da 4 çocuk kuruluşuyla hizmet vermekteyiz. Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi,18 yaş altı refakatsiz çocuklara hizmet veren çocuk destek merkezimiz ve 11 çocuk evimizle 233 çocuğumuzu bakım tedbiriyle barındırmaktayız. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Çocuklaraımıza devlet olarak en iyi sunmanın gayreti içerisindeyiz. Programa katılan Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, programda emeği geçen kurumlara ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum “dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise belediyelerin çocuklarla ilgili yaptığı hizmetlere değinerek, çocuk hizmetlerine önem verdiklerini ifade etti.
Çocuk olan evde sevgi ve muhabbet olduğunu belirten Sekmen ‘’Belediye olarak çocuklarımız köy okullarından başlamak üzere ilçe ve ildeki okullarımızın onarımını yapıyoruz. Her yıl 200 okulumuzun bakım ve onarımını yapıyoruz. Yapmış olduğumuz park ve bahçelerimizde eğlence merkezleri oluşturuyoruz. Mümkün mertebe her mahallede eğlence merkezi oluşturuyoruz. İnşallah gün geçtikçe bunları daha da artıracağız. Yine çocuklarımız istifade etsin diye spor müdürlüğümüz bünyesinde her yıl çocuklarımıza spor yaptırıyoruz. Oyun alanları oluşturuyoruz. Çocuklarımızı istismardan korumak için millet bahçelerimize kameralar yerleştirdik. Ayrıca Türkiye’de ilk kez Erzurum’da çocuk cezaları ile ilgili çocuk adalet merkezi kurduk. Bakanlık teklif etti bize, sözleşmeye imza attık çocukların ihtiyaçlarını biz karşılamak şartıyla çocuk adalet merkezi kurduk. Bakanımızın, milletvekillerimizin ve halkımızın katılımıyla adalet merkezimizi açacağız’’ diye konuştu.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise çocuk hakları gününü kutlayarak, çocukluk günlerinden bahsetti.
Vali Memiş, Karadenizin bir köyünde dünyaya geldiğini ve öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olduğunu belirterek, çocukluğunun çok iyi geçtiğini ifade etti.
Çocukluk günlerine değinen Memiş, ‘’Bizim zamanımızda anne ve babalar sevgilerini çok belli etmezlerdi. Babam özellikle belli etmezdi. Ama anneannemin, dedemin ve diğer akrabalarımızın sevgileri çok hissederdik. Kalabalık bir ailede büyüdüm, çok varlıklı bir aile değildik. Hep tasarruf ederdik, ama şikayetçi olmadık hep şükrettik. Her çocuğun hayatında güzel anlar olur, bunun yanında dramatik anlarda olur. Çocukluk yıllarımda benimle aramızda az yaş farkı bulunan dayımı trafik kazasında kaybettim, birkaç sene sonra amcamın oğlunu trafik kazasında kaybettik. Hala bunun kederini içimde yaşarım. Bazı çocuklar anne babasını kaybediyor, kardeşlerini kaybediyor, her insanın hayatında dram vardır. Hem tatlı hem hüzünlü şeyler vardır. Başarılı insanların hayatları hep mi iyi geçmiş, hayır tabi ki. Peygamber efendimiz, dedesinin yanında büyümüş mesela. Hayatımızda dramları ve olumsuzlukları devletimizin yardımıyla olumluya dönüştürmek bizim elimizde. Bazen anne babalarımızı kaybediyoruz, bazen ayrılıyorlar, bazen ekonomik şartlar iyi olmayabiliyor. Orada devlet araya giriyor ve çok güzel başarı hikayeleri yazıyoruz. Biz dinimizle, kültürümüzle, batıdan örnek alacak bir millet değiliz, örnek alınacak bir milletiz. İhtiyaç sahibi olan herkese yardım eden bir medeniyetimiz var. Anne baba varsa ne güzel, anne baba yoksa biz varız. ASH il Müdürlüğümüzün fedakar çalışanlarına ve yöneticilerine, çocuk adalet merkezimizi açtığı için Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza, programa katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Memiş, çocuklarla birlikte pasta kesti. Programda Yakutiye Gençlik Merkezi tarafından müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu. Devlet korumasındaki çocuklar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

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