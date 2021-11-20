Jandarma çocukları unutmadı Pasta kesip 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Karayazı’dan gelen çocukları ağırladı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir grup çocuk Erzurum’un tarihi yerlerini gezdi. Erzurum Valiliği’nin organizesinde otobüsle Erzurum’a getirilen çocuklar İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinlikte pasta kesip ödüllendirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in de katıldığı programda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek birlikte pasta kesti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Okay Memiş, çocuklara hediye dağıtarak günlerini kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.