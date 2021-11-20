Bakan Gül: "Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklarından korunması için en önemli siper aile yuvasıdır" Erzurum Çocuk Adalet Merkezi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katıldığı törenle açıldı

Erzurum Çocuk Adalet Merkezi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katıldığı törenle açıldı.

Adalet Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile Olimpiyat Bahçesi alanında yapılan Çocuk Adalet Merkezi için tören düzenlendi.

Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum’da dün itibariyle gerçekleşen deprem nedeniyle Erzurum’a geçmiş olsun dileklerini ileterek “Olayın ilk anından itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla seferber oldu. Hamdolsun can kaybı yok. Hasar tespiti yapıldı. Telafisi için gerekli koordinasyon çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

Bakan Gül, bugüne kadar bir çok açılış yaptıklarını ancak bugünkü açılışın kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade ederek, “Çocuk Adalet Merkezini açmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Dünya Çocuk Hakları günü. Çocuklarımız adına anlamlı bir hizmet. Çocuğu aileyi kadını merkeze alan bir toplum ve medeniyet daima geleceğe güvenle bakar. Emeği geçen herkesi kutluyorum.

Çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklarından korunması için en önemli siper aile yuvasıdır. Ailede toplumumuz için en önemli ve değerli bir kurumumuzdur.

Özellikle çocuğun suçtan korunması devletimizin ana görevlerindedir. Daha suçla bulaşmadan devletin koruyucu görevleri vardır.

Çocuk söz konusu olduğunda yargısal anlamda çok önemli adımlar atıldı. Özellikle 2005 yılında Çocuk koruma kanunu bu konuda atılmış önemli bir adımdır. Çocuk suçlu oluyorsa bizler suçluyuzdur. Tüm kurumların bu konuda koordinasyonu önemlidir. Çocuk yargılandığını değil devletin onu suçtan uzak tutmak amacında olduğunu hissetmesini istiyoruz. Çocuk kendisinin yargılandığını değil yardımcı olunduğunu hissetsin yaşasın istiyoruz. Hatayı yeniden işlememek anlayışıyla bu kapılardan çıkmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Adli bir bina açmıyoruz, tek bir çocuğumuzun daha suça sürüklenmediği korunduğu bir geleceğin temelini atıyoruz. Bu merkezlerle çocuklarımız spora imkan bulacak. Suç ortamlarından uzak kalacak.

Biz istiyoruz ki bu merkezden hiçbir çocuk içeriye girmesin. Girerse de topluma yararlı insanlar olarak çıksın. Çocuklara gözümüz gibi bakma kararlığı içerisinde bakmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.