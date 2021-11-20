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BB Erzurumspor - Boluspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü: "2 farklı 45 dakika oynadık" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim"

İHA

BB Erzurumspor - Boluspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü: "2 farklı 45 dakika oynadık" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: "İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim"

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor’u 32 mağlup etti. Müsabakanın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ve Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer değerlendirmelerde bulundu.
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor, sahasında karşı karşıya geldiği Boluspor'u 32 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik patronu Reha Erginer, "Bizim için iki farklı 45 dakikanın yansıması oldu. Kimliğimizden çok uzaktık. İlk yarı çok kötü oynadık. Kötü bir ilk yarı geçirdik. Rakibimiz tecrübeli ayaklardan kurulu tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım. Yaptığınız hataları affetmeyen oyuncular var. İkinci yarı oyunu biraz toparlamak istedik. İki oyuncu değişikliği ile ikinci yarıya başladık. Farkı bire düşürdükten sonra beraberliği elde edebilirdik. Golleri kendi hatamızla yedik. İki farklı sonuçtan gelmek Erzurum gibi bir deplasmanda zordu" şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri: "Bu şehri süper lige çıkaracağız"
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise dün yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sözeri, müsabakaya iyi başladıklarını aktararak, "İlk devrenin tamamında iyi bir mücadele ortaya koyduk. Her şeyi yaptık. İlk yarıyı 20 önde bitirdik. Hedefe oynuyoruz. Her maçtan alacağımız dersler var. İkinci yarıdaki oyundan memnun değilim. İki net penaltımız vardı. Rakibin penaltısında pozisyon dışarıdaydı. Bunu kazandığımız maçtan sonra söylüyorum. 20 iken verilmeyen net bir penaltımız var verilmedi. 30 maçın kopmasına neden olacaktı. Gol aradığımız zamanlarda kalemizde gol gördük. Oyuncularım yüreğiyle oynuyor. Hatalarımız var. Bu şehri süper lige çıkaracağız. Saha içinde ve dışında tüm engelleri aşacağız. Boluspor’u da centilmen oyunundan dolayı kutluyorum. Oyunun içinde kaldılar. Teknik heyeti kutluyorum. Başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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