Taşkesenligil’i veda yemeği ile uğurladılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğunu Birdal Öztürk’e devreden Fuat Taşkesenligil için veda yemeği düzenlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde önceki hafta nöbet değişimi yaşanmıştı. Erzurum’a atanan Birdal Öztürk, görev bayrağını Fuat Taşkesenligil’den devralmıştı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de eski Müdür Fuat Taşkesenligil için veda yemeği düzenledi.

Oldukça duygusal anların yaşandığı veda yemeğine Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile ilçe ve şube müdürleri de katıldı. Yemekte yeni Müdür Birdal Öztürk ile eski Müdür Fuat Taşkesenligil birbirlerine iltifat yağdırdı.

İnşallah Fuat beyi daha iyi yerlerde görürüz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Taşkesenligil için düzenlenen veda yemeğinde, önemli mesaj verdi.

Öztürk, ”Fuat beyi daha iyi yerlerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Bize çok iyi bir kurum ve birbirinden çalışkan arkadaşlar bırakmış. Ben bu mesai arkadaşlarımla çok iyi hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Öztürk Erzurum için bir şans

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğunu önceki hafta Birdal Öztürk’e devreden Fuat Taşkesenligil, Trabzonlu bürokratın Erzurum için bir şans olduğunu söyledi.

Taşkesenligil, “Birdal bey iyi dostluğumuz çok uzun bir geçmişe dayanıyor. Kendisinin Trabzon’da nasıl başarılı görev yaptığını hepimiz biliyoruz. Birdal beyi bu anlamda ilimiz için bir şans olarak görüyorum. Tabu bu il müdürlüğü değişikliğinde biraz biz istedik, biraz da değişiklik oldu. Erzurum her zaman hizmete layık bir şehir. Birdal beyin şehrimize iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Bir kez daha kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Veda yemeğinin ardından Taşkesenligil’e hediye takdim edildi. İl Müdürü Birdal Öztürk, hediyeleri kurumun en eski erkek ve kadın personelinin vermesini isteyerek kendilerine jest yaptı.

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