Polis, çatılarda hırsız aradı



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da metruk evlerden hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tavan arası ve çatılarda şüpheliyi aradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yakalanan şüpheli Adem A. (41) gözaltına alındı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde metruk binalardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, evlerden kombi, kalorifer peteği ve musluk gibi malzemeler çalmak isteyen şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı. Çok sayıda sivil ve resmi polis, boşaltılan evlerin tavan arası, çatıları, moloz yığınlarının altı ve kömürlüklerini kontrol etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda şüpheli Adem A., saklandığı bahçede yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2021-11-21 11:17:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.