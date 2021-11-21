Kayakla Atlamada tarihi başarı

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Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu Kayakla Atlama sporunda tarihi bir başarıya imza attı. Kayakla Atlama sporunda ilk kez bir milli sporcu Dünya Kupası final yarışmasında atlayış gerçekleştirdi.

Rusya’da düzenlenen Kış Sporları yarışmasında Kayakla Atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu ön eleme aşamasını geçerek finallerde yarıştı. İlk kez bir milli sporcunun finallere kaldığı yarışmada rüzgar nedeniyle istediği başarıyı elde edemeyen İpcioğlu’nun hedefi Şubat ayında düzenlenecek olan Olimpiyatlarda ülkesine madalya getirmek.

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