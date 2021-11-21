Öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi

Erzurum’da bulunan okul öncesi öğretmenleri düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Uzman Psikolog Danışman Pedagog Tolga Oran öğretmenlerle söyleşi yaptı.

Pozitif Kitap Kırtasiye tarafından birincisi düzenlenen “1.Okul Öncesi Öğretmenler Günü Kahvaltı Programı”na Erzurum’da bulunan 130 eğitmen katıldı.

Müceldili Konağında düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen öğretmen ve eğitmenler çeşitli etkinliklerle hoşça vakit geçirdiler.

Kahvaltıda Uzman Psikolog Danışman Pedagog Tolga Oran, katılımcılarla sohbet etti, söyleşi yaptı. Pozitif Kitap Kırtasiye İşletme Sahibi Cüneyt Güvenli, çok faydalı bir etkinlik olduğunu ve her yıl bu etkinliği düzenleyerek geleneksel hale getireceklerini söyledi.

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