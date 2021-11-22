4 yaşındaki depremzede Hira, ekmeğini kedilerle paylaştı



Turgay İPEK/KÖPRÜKÖY (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Köprüköy ilçesindeki 5.1 büyüklüğündeki depremde Topçu köyünde ahırları yıkılan Kırmacı ailesinin 4 yaşındaki kızları Hira Kırmacı, Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği kedileriyle paylaştı. Minik Hira, "Anne ve iki yavrusu, yıkılan ahırımızda yaşıyordu. Şimdi onlar da dışarıda kaldı. Amcaların verdiği yiyeceği kedilerime verdim. Çünkü ben onların ablasıyım" dedi.

Köprüköy ilçesinde 19 Kasım´da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi´nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu. Depremde Topçu köyünde oturan Kırmacı ailesinin de ahırları yıkıldı. Ahırda kalan kedi ve 2 yavrusu dışarıda kaldı.

EsengülMehmet Kırmacı çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hira Kırmacı, kedileri yalnız bırakmıyor. Kızılay görevlilerinin verdiği ekmeği onlarla paylaşan Hira, kedileri çok sevdiğini söyledi. Hira Kırmacı, "Depremde çok korktum. Ahır yıkılınca kedilerim öldü diye çok üzüldüm ama onları görünce çok sevindim. Köyde, amcaların bana verdiği yiyeceği ben de onlara getirip veriyorum. Çünkü ben onların ablasıyım. Onları çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2021-11-22 10:19:33



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