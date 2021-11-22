Atatürk Üniversitesinde Covid-19 konulu sempozyum düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Covid19 ve Güncel Tedavi Yaklaşımları” konulu sempozyum çevrim içi (online) olarak gerçekleşti. Sempozyumda koronavirüs için yapılan çalışmalar, etkili ilaçlar, koronavirüsün diğer virüslerden farkı ve etkisi anlatıldığı gibi çeşitli varyantlı hastalara bakan doktorların da gözlemleri aktarıldı.

Açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Erol Akpınar’ın yaptığı sempozyumda; Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu Türkiye’deki ilaç çalışmalarını ile güncel ilaç tedavilerini, Doç. Dr. Buğra Kerget koronavirüsün tedavi yöntemlerini, pandemi döneminde yaşanılan sıkıntıları ve Türkiye’de yapılan aşı çalışmalarını aktarırken Sohail Üniversitesinden Prof. Dr. Nasır Ali Afsar da küresel pandemiye ve ilaç kullanımının etkilerine değindi.

Pandemi Dönemindeki Sosyal Faktörlerin Etkisi Ele Alındı

Programın ikinci oturumunda Prof. Dr. Zülal Özkurt Covid19’da destekleyici tedavileri konu alırken virüse yakalananların ne tür besinler tüketmesi ve nelere dikkat etmesi gerektiğine değinerek pandemi dönemindeki sosyal faktörlerin etkisini anlattı. Koronavirüsün sınıflandırmalarından olan Long Covid ile Post Covid’e değinen Mustafa Altındiş bireysel tedbirlerin yanı sıra aşının çok etkili olduğunun da altını çizdi. Prof. Dr. Nazım Doğan ise yoğun bakım tedavileri, kritik hastaların yoğum bakım süreçlerini aktardıktan sonra gözlemlerini ve önerilerini sundu.

Bu hastalığa yönelik ne tür tedavi yöntemlerinin uygulanması gerektiği, hastalık öncesi, esnası ve sonrasında verilen takviyelerin eksikliği ve fazlalığı, doğru bilinen yanlışlar ve toplumsal eğilimler gibi konular üzerine düzenlenen tartışma oturumuyla devam eden sempozyum, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere katkı sunan ve katılım sağlayanlara teşekkür edilmesiyle son buldu.

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