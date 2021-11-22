Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)



HAYVANLAR İÇİN 50 ÇADIR AHIR

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından evleri hasar görenler, çadır ve konteynerlere yerleştirildi. Hayvanlar için de çadır ahır kurulumuna başlandı. AFAD tarafından getirilen 50 çadır ahır, başta Topçu Mahallesi olmak üzere depremde hasar gören mahallelere kurulacak.

Erzurum Valisi Okay Memiş, devlet olarak önce depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını hayvanlar için de ahır çadırlar kurulacağını açıkladı. Vali Memiş, "Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız. Bütün ihtiyaçlarını ivedilikle gidereceğimizden emin olsunlar. Bütün ihtiyaçlarını kış şartları olmasına rağmen eksiksiz olarak gidereceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Köprüköy Turgay İPEK

2021-11-22 15:00:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.