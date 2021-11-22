Aydemir Erzurum kültür değerlerini gündeme taşıdı Vakıflar Haftası artık Pasinler’den başlayacak’ Naim Hoca ve Sanatçı Akkuş’a vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir Erzurum kültür değerlerini gündeme taşıdı Vakıflar Haftası artık Pasinler’den başlayacak’ Naim Hoca ve Sanatçı Akkuş’a vefa

İHA

Aydemir Erzurum kültür değerlerini gündeme taşıdı Vakıflar Haftası artık Pasinler’den başlayacak’ Naim Hoca ve Sanatçı Akkuş’a vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda Erzurum’u kültür değerleriyle gündeme getirdi. TRT sanatçılarından Muharrem Akkuş’u Erzurum’a vefa timsallerinden bir sanatçı olarak öven Milletvekili Aydemir, Pasinler Vakıflar anıtı dolayısıyla Bakanlığa Erzurum adına teşekkürlerini sundu.
Erzurumlu Naim Gölleroğlu Hocaefendi’i de rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, O’nun tarihi eserlerin insanlarla buluşturulması dikkat ve hassasiyetini paylaştı, Merhum Milletvekili İmran Kılıç’ın Erzurum’a ilişkin tespitlerini aktardı. 1071’den çok önceleri Anadolu’daki Türk varlığına işaret eden Milletvekili Aydemir Tarihte ilk vakıf senedinin 1048 Pasinler ‘de imzalandığını; buna nişane olacak eserin yakında açılacağını ifade etti.
Dadaş Muharrem Akkuş’a vefa
Sunumuna Muharrem Akkuş’un Erzurum üzerine yazılmış şiirinin dörtlükleriyle başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Kültürü konuşuyoruz, turizmi konuşuyoruz. Öyleyse kültür adamlarından da bahsetmek lazım. Erzurum'da çok gani, sayısı yüksek olan kültür insanları var. Bunlardan bir tanesinin bir dörtlüğünü okumak istiyorum. Bir dörtlük değil, iki dörtlük okuyayım:
"Erzurum kaledir, inin engine/Çiçeği bol olur, uyar rengine/Yolunuz geçmezse uğrayın gene/Benden Erzurum'a selam turnalar/ Erzurum'da dadaş vardır, göresin/Görüp onun kemaline eresin/Gördüğün ovaya hemen konasın/Benden Erzurum'a selam turnalar." Müellifi Gamze Akkuş İlgezdi'nin amcası Muharrem Akkuş, TRT sanatçısıydı, çok özel bir simaydı, çok şey öğrendik kendisinden, tarzından, tavrından. O, dadaşlığın ne anlama geldiğini, hâl diliyle öğretenlerden birisiydi. Dolayısıyla Erzurum hakikaten, böyle, kıvamı yüksek şahsiyetlerin adresidir‘ dedi.
Aydemir’den Çifteminareler Medresesi vurgusu
Cuma günü Darı Bekaya uğurlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın Erzurum ile ilgili tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘İmran Kılıç vekilimizi darıbekaya uğurladık, buradan gönderdik, hep beraber katıldık, Allah razı olsun. Bütün muhalefet milletvekilleri de oradaydılar. Yüksek bir isimdi, özel bir isimdi. Onun da Erzurum'la çakışan, efendim, bir ortak paydası vardı. Erzurum İslami İlimler Fakültesi mezunuydu. Ara ara paylaşımlarımız oluyordu, Erzurum'a dair paylaşımlarımız. Birikimlerini aktarıyordu. Bizden önceki dönemlerde mezun olmuştu. Lalapaşa Camii'nin penceresinin içerisinde çalıştığı derslerden bahsederdi, Ulu Cami'den bahsederdi, Çifte Minareli Medreseden bahsederdi. Orada mahdut gelirinin getirdiği bir sonuç olarak ara ara oralara gidip ders çalışmasını anlatıyordu ama bir şeye vurgu yapıyordu: ‘Eğer bir mekânda insan nefesi yoksa ora zamanla yıkılmaya mahkûm oluyor. Dolayısıyla tarihî eserlerin mutlaka ama mutlaka... Yani sadece ziyaret için açılması doğru değil, sürekli bir hâle gelmesi lazım, ziyaretlerin, insanların orada hemhal olması lazım, konuşması lazım. Bunu hususen Çifte Minareli Medresemiz için ben vurguluyorum. ‘ diye konuştu.
Aydemir Naim Hoca’nın tespitlerini paylaştı
Erzurum’un Naim Hocası Merhum Naim Gölleroğlu’nun tarihi yapıların yaşamın merkezinde olması gerektiğine ilişkin söylemlerini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘ Daha önce de özel sohbetlerde bunu söylemiştim, bunu bir başka kültür adamı da söylemişti. Bir vaazına gitmiştim, buradaki birçok insan tanır, Naim Hoca, Naim Gölleroğlu, Allah rahmet eylesin. İlk defa ondan duymuştum, o zaman çocuk yaşlardaydım. Zeynel Camisi'nde vaaz veriyordu, orada demişti ki: "Ey cemaatimüslimin, amandır safları sıkı tutalım, çokça insan buralara gelsin ki mekânlar çok daha kavi olsun." Hakikat de budur, bilim de bunları zaten söylüyor. Bu hâl üzere bir tarzımız var, zaten mademki kültürden bahsediyoruz, kültür mekânlarından bahsediyoruz; bizim şeref levhamızdır şuradaki ekip; Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Her alana özel değerler yüklediler, özel hizmetler yaptılar. Bunun inkârı kabil değildir. Noksanımız elbette vardır, bunu her konuşmamızda söylüyoruz; noksanları dile getireceğiz ama yapılanları da burada kayda geçeceğiz. Buradakiler hep noksanları söyleyecekler, biz burada sükût edeceğiz. Yok böyle bir şey. Sükût etmeden gerçekleri söyleyeceğiz. ‘ dedi.
Aydemir’den Pasinler Vakıf Anıtı teşekkürü
Pasinler Vakıf anıtı yapımı sürecine ilişkin notlar düşen Milletvekili Aydemir, Vakıf anıtına ait bir resmi komisyona sunarak, ‘Bakın, bu eser Erzurum'da vücuda getirildi. Vakıflar Genel Müdürümüz burada, Allah milyar kere milyar, hatta hatta sınırsız kere razı olsun Bakanımızdan, Bakanlığımızdan, Genel Müdürümüzden, Genel Müdürlüğümüzden. Niye arkadaşlar? Farklı vesilelerle not düştüm, burada Erzurumlu kardeşlerim var. 1048 tarihi, 1071'den yirmi üç yıl önceyi ifade eder. 1048 vakıfları ifade eden tarihtir. "Biz 1071'de efendim Malazgirt'le Anadolu'ya geldik." deniliyor. Hayır, ondan önce buralar Türk yurduydu. 1048'de Pasinler'de ilk defa Bizans'a mağlubiyeti tattırmışız İbrahim Yanal komutasındaki ordumuzla ve arkadaşlar, o yıllarda ilk defa tuğlanın üzerine vakıf senedi nakşetmişiz, Halil İbani tarafından bu yapılmış. O yüzdendir ki Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosunda da 1048 tarihi vardır. İşte o 1048 tarihini hayata geçirdiğimiz zeminin adı Pasinlerdir, Erzurum'un özel bir ilçesidir. Oraya şimdi vakıf anıtı yaptık. İnşallah 17 Mayısta yani önümüzdeki dönem Vakıflar Haftası'nı oradan başlatacağız. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Biz eserlerimizle iftihar ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hep vurgu yapıyor ki geçmişi bilemezsek, geçmişi eğer yaşatmazsak geleceğe dönük yürüyüşümüz nakıs olur, sıkıntılı olur, yürüyemeyiz. O yüzdendir ki geçmiş değerlerimizi hep yukarıda tuttuk, hep aziz kıldık. Bunu her daim de yapacağız inşallah. Kiminle yapıyoruz biz bunları? Şu anda devletimize hizmet veren kadrolarla yapıyoruz. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanedeki vatandaşların depremden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı Depreme kahvehanede otururken yakalandılar
YEREL HABERLER Kahvehanedeki vatandaşların depremden kaçış anı ...
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (3)
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2)
Türkiye’nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu Anadolu Gözlemevinde kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’nin en yüksek rakımlı gözlem istasyonu, Doğu ...
Başkan Çintimar’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Başkan Çintimar’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem/ Fotoğraflar
Kanseri yendi, sıra hukuk mücadelesinde
YEREL HABERLER Kanseri yendi, sıra hukuk mücadelesinde
Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzurum'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da korkutan deprem
YEREL HABERLER Erzurum’da korkutan deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Atatürk Üniversitesinde Covid-19 konulu sempozyum düzenlendi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde Covid-19 konulu sempozyum ...
4 yaşındaki depremzede Hira, ekmeğini kedilerle paylaştı
YEREL HABERLER 4 yaşındaki depremzede Hira, ekmeğini kedilerle ...
Deprem bölgesinde devlet tüm imkanlarını seferber etti
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde devlet tüm imkanlarını seferber ...
Aydemir’den Ayasofya Camisi şükrü Yalan kurgulu haberciliğe tepki ‘Her türlü ayırımcılık ve bölücü dile hayır’ Tek Millet vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir’den Ayasofya Camisi şükrü Yalan kurgulu ...
İkinci el oto pazarında yoğunluk
YEREL HABERLER İkinci el oto pazarında yoğunluk
Erzurum’da deprem bölgesinde hayvanlar için çadırlar kuruldu Gün geçtikçe depremin verdiği hasar gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da deprem bölgesinde hayvanlar için çadırlar ...
Öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi
Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ailesinin nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ...
Kayakla Atlamada tarihi başarı
YEREL HABERLER Kayakla Atlamada tarihi başarı
Polis, çatılarda hırsız aradı
YEREL HABERLER Polis, çatılarda hırsız aradı
Doğu Anadolu’da teşvikli yatırım artışı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu’da teşvikli yatırım artışı
Taşkesenligil’i veda yemeği ile uğurladılar
YEREL HABERLER Taşkesenligil’i veda yemeği ile uğurladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.