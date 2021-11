Deprem bölgesinde gönüllülük faaliyetlerine katıldılar

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, Vali Okay Memiş öncülüğünde Köprüköy’de meydana gelen depremin ardından gönüllük faaliyetlerine katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde İl Protokolü Köprüköy ilçesinde meydana gelen depremin ardından deprem bölgesini ziyaret ederken, Yakutiye Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler de, ilçedeki Çullu, Topçu ve Dua Tepe mahallerinde gönüllük faaliyetlerine katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Valimiz Okay Memiş öncülüğünde deprem bölgesinde gönüllük faaliyetlerine katıldık. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle birlikte depremzede vatandaşlar ve çocuklar ile yakından ilgilendik” dedi.

