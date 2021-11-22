Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar’ın anne acısı

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Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın vefat eden anneleri Gülsenem Çintimar (75) Aşkale Gökçebük Köyü’nde kılınan öğlen namazının ardından toprağa verildi.

Kılınan cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Kayak Federasyonu As Başkanı Cafer Nuroğlu, Gençlik Spor Şube Müdürleri, yakınları vatandaşlar katıldı.

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