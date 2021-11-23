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TOBB ekim ayı Erzurum verilerini açıkladı

İHA

TOBB ekim ayı Erzurum verilerini açıkladı

TOBB Ekim ayı Erzurum kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. İlde ekim döneminde 22 şirket, 2 kooperatif 4 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 3 şirket ve 2 kooperatif de tasfiye işlemi gördü. Ekim ayında 1 şirket, 1 kooperatif ve 3 gerçek kişi ticari işletmesi ise ekonomik faaliyetten çekildi.
Erzurum’da 2020 yılı Ekim ayında 27 şirket, 7 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu. TOBB verilerine göre geçen yılın aynı ayında 2 kooperatif tasfiye işlemi görmüş, 1 şirket, 4 de gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktalamıştı.
Kudaka bölgesi ve Erzurum
Ekim ayı bazında KUDAKA istatistik Bölgesinde 29 şirket, 2 kooperatif, 9 gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu kaydedildi. Bölgede 3 şirket ve 2 kooperatif tasfiye edilirken, 9 şirket, 1 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Bayburt ilinde şirket kurulumu kaydedilmedi. Erzurum’un bölgede kurulan şirket sayısı payı yüzde 75.86 olarak belirlendi.
Kuzeydoğu anadolu ve Erzurum’un payı
Erzurum ile birlikte 7 ilin konuşlandırıldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 47 şirket, 2 kooperatif, 22 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Kuzeydoğu’da 8 şirket ve 3 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Ay içinde 10 şirket, 2 kooperatif ve 51 gerçek kişi ticari işletmesi ise faaliyetini durdurdu. Erzurum’un kurulan şirket sayısı bölge toplamında yüzde 46,8’lik dilim oluşturdu.
Doğu anadolu bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesinde Ekim ayı döneminde 197 şirket, 6 kooperatif ve 65 gerçek kişi ticari işletmesi ekonomi dünyasına girdi. Doğu’da 29 şirket ve 6 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Dönemde 25 şirket, 9 kooperatif ve 74 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini noktaladı. Erzurum’un kurulan şirket sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 11,1 oldu.
TOBB şirket verilerini paylaştı
2021’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ekim ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2021’in ilk 10 ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artış oldu. 2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 oranında azaldı.
Kapanan ve açılan şirket sayısı oranı
2021’in ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 azalmış, kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,9 oranında artış oldu.
Ekim ayı değişim
Ekim ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalış oldu.
Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 3,1 oranında azaldı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 5,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 6,5 azalış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 0,1 oranında artış oldu.
Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 azalış oldu.
Yıllık değişim
Ekim 2021’de, Ekim 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 23 oranında azaldı.
Ekim 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 18,9 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,9 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 7,2 oranında azalış oldu.
Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Şirket türleri
Ekim 2021’de kurulan toplam 9 bin 463 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4’ü limited şirket, yüzde 12,3’ü anonim şirket, yüzde 1,3’ü ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,0’i İstanbul, yüzde 9,6’sı Ankara, yüzde 6,0’ı İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.
Ekim 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 13,8 oranında arttı.
2021 yılında toplam 90 bin 918 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 77 bin 973 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 55,2’sini, 11 bin 739 anonim şirket ise yüzde 44,8’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 13,8 oranında arttı.
Kooperatifler
Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 135’i ticaret, bin 461’i imalat ve bin 139’u inşaat sektöründe kuruldu. 813 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.
Ekim 2021’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 135’i ticaret, bin 461’i imalat ve bin 139’u inşaat sektöründe kuruldu. Ekim 2021’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 813’ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555’i inşaat, 232’si imalat faaliyetleri sektöründe.
Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 460’ı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat 213’ü imalat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 685’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 254’ü inşaat, 176’sı imalat sektöründe gerçekleşti.
Kurulan 127 Kooperatifin 64’ü Konut Yapı Kooperatifi, 15’er adet olmak üzere İşletme Kooperatifi ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 8 adet Sulama Kooperatifi olarak kuruldu. Ekim 2021’de kurulan bin 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 683’ü Türkiye, 127’si İran, 32’si Irak ortaklı olarak kuruldu.
Kurulan bin 259 yabancı ortak sermayeli şirketin 107’si anonim, bin 152’si limited şirket oldu. 2021 yılında kurulan şirketlerin bin 508’i Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 622’si Gayrimenkul acenteleri ve 554’ü İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.
Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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