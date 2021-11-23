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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’ten öğretmenler günü kutlaması

İHA

Vali Memiş’ten öğretmenler günü kutlaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Öğretmenler günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı. Vali Memiş, “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini saygı çerçevesinde tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak, yetiştirmeyi hedefleyen ve hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyorum” dedi.
Öğretmenlik mesleğini öğretmenin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını artırmak, öğretmenler arasında sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, mesleğe yeni başlayan aday öğretmenlerin mesleğe kabul törenini gerçekleştirmek ve emekli öğretmenleri ziyaret etmek, mesleğini icra ederken çeşitli saldırılara maruz kalarak şehit düşmüş ve dünyadan ahirete göçmüş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anmak amacıyla, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün millet mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği, 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanıldığını anlatan Vali Okay Memiş, “Bugün, fedakârca ve özveriyle görevlerini ifa eden kıymetli öğretmenlerimizin mesleğiyle ilgili farkındalığın oluştuğu güzel bir gündür.
Ülkemizi çağın ilerisine taşımak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüdüğümüz, köklü tarihimizden ve milli değerlerimizden aldığımız güçle öğrencilerimizi evrensel değerlerle buluşturacak, eğitim adına yaktığımız meşalemizi sizlerle birlikte sonsuza dek gururla taşıyacağız.
Öğretmenler günü, öğretmenlerimiz ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gündür. Keza, bu müstesna güne anlam ve önemi itibarı ile bakıldığında öğretmene gösterilen sevgi ve saygının bir bakıma topluma verilen değerin de yansıması olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu açıdan öğretmenler günü, fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimizin milletimiz için ne kadar değerli olduğunun hatırlandığı nadide bir gündür” diye konuştu.
Tüm dünyada etkisini hızlı bir şekilde arttıran ve pandemi haline gelen COVID19 nedeniyle, zorunlu bir dijital dönüşüm ile karşı karşıya kaldığımızı kaydeden Vali Memiş açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bu dijital dönüşümün en büyük yankıları eğitim dünyasında gerçekleşti. Öğretmenlerimiz bu süreci karantina dönemi olarak kabul etmek yerine bir tohum ekme dönemi gibi değerlendirerek, "Okul sadece dört yanı duvarla çevrili bir yer değildir, okul her yerdir, öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur" diyerek, mevcut duruma hızlı ve yenilikçi adımlar atarak, evlerini okullara dönüştürdüler. 18 milyon öğrencinin okullarından uzak olduğu bir dönemde öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenin ne kadar etkili ve önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.
Öğretmenlerimiz; pandemi döneminde vefa gruplarına gönüllü olarak katılarak, korona virüs karşısında ülke çapında olağanüstü şeyler yaptılar. Sizler sağlık hizmetlerini destekleyen ve eğitim verme şekillerini yeniden keşfeden görünmez kahramanlarımızsınız.
Öğrencilerimizi, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık adına kullanabilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, araştırmayı seven, ahlaklı bireyler olarak, yetiştireceğinizden hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.
Bu bilinçle, yerine getirdiğiniz görevinizde Erzurum Valiliği olarak özveriyle yürüttüğünüz tüm çalışmalarınızı ve azminizi yürekten destekliyor, sizlerle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle, tekrardan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü içtenlikle kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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