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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Başkanı Karataş’tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

İHA

İl Başkanı Karataş’tan 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında şehit öğretmenleri rahmetle yad ettiğini ve eserleri olan Türk eğitimini ilelebet yaşatma mücadelesi vereceklerini dile getiren Karataş “Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmekte ve bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928’den günümüze kutlanan Öğretmen Günü’nün tüm öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim. Öğretmenlerimizin, geleceğimiz olan çocuklarımızı vatanına, milletine, devletine ve en nihayetinde tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanmaktayız. Milletimizin ulaşmış olduğu gelişmiş medeniyetler arasındaki saygın konum değerli öğretmenlerimizin çalışmaları ile mümkün olmuştur. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir.
En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bu vesile ile aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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