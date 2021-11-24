Başkan Sekmen’den Öğretmenler Günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Eğitim, milletleri muasır medeniyet düzeyine yükselten en önemli araçtır. Eğitim neferi öğretmenlerimiz ise milli ve manevi değerlerimizin teminatı, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan varlık köprülerimizdir” dedi.

Başkan Sekmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Aziz milletimizin geleceğini yoğuran ve eğitim gönüllülerinden oluşan irfan ordumuz, ülkemizin eğitim ve öğretimde elde ettiği başarının gerçek mimarlarıdır. Cumhuriyetimizin Banisi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplum oluşturmak adına en büyük sorumluluğu kuşkusuz öğretmenlerimize yüklemiştir. Vazifelerini en iyi şekilde icra eden öğretmenlerimiz, bugün sahip olmaktan gurur duyduğumuz, maddimanevi her anlamda en büyük zenginliğimiz olan; ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller’ yetiştirmişlerdir. Sahip olduğumuz yüzlerce yıllık devlet geleneğini, kültür ve medeniyet birikimimizi yavrularımıza eğitimle aktaran öğretmenlerimiz, ‘Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek’ gibi kutsi bir anlayışında temsilcileridir. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimiz ve ülkemizdeki tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en kalbi dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin Banisi, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim ordumuzun tüm neferlerine şükranlarımı sunuyorum.”

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