Aydemir’den Erzurum’a yeni stadyum açıklaması ‘Basiret ve dirayet timsali bir liderimiz var’ Kudüs ve Selahattin Eyyubi’ye vefa 51’inci şehadet yıldönümünde Önkuzu’yu andı Ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarının, millet nezdinde ferahlatıcı etkisinin olduğunu dile getirdi.

Kur üzerindeki oyunlara değinen Aydemir, ‘Herkes biliyor, yıllardır bu oyunu takip ettik, gördük, AK Parti ile sekteye uğradı oyunları, şimdi yeniden vizyona koymaya çalışıyorlar. Ama orta yerde basiret timsali, dirayet timsali bir liderimiz var. Meselesine vakıf bir liderimiz var. Milletinin yanında olan bir liderimiz var.’ Vurgusunu yaptı.

Aydemir’den Erzurum gündemi

Milletvekili Aydemir Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerini değerlendirdi, Erzurum’a yeni, tamamen kapalı, mükemmel donanımlı yeni bir stadyum yapılması konusundaki gelişmeleri aktaran Milletvekili Aydemir, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Gençlik ve Spor Bakanımız bu talebimize gayet sıcak bakıyor. Erzurum bunu hak ediyor.’ dedi.

TBMM’deki basın toplantısında ülkedeki son ekonomik gelişmeler kaydında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşhis ve tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Kudüs’ün fethinin 834’üncü Yıldönümü dolayısıyla Selahattin Eyyubi’yi rahmetle andı, Kudüs’ün İslam Alemi için önemini vurguladı.

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda okurken, 23 Kasım 1970 tarihinde komünistler tarafından işkence edilip okulun üçüncü katından atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu’yu Destan Şairi Gençosmanoğlu’nun dizelerini okuyup rahmetle anan Milletvekili Aydemir, Önkuzu’yu şehit eden zihniyetin bugünde bölücü örgütte tezahür ettiğini kaydetti.

Ekonomik gelişmeler ve milli duruş

Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının ana gündemini ekonomik gelişmeler oluşturdu. Ekonomideki sürece ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Seslenişinde kaydettiği vurguların millet indinde ortak bir memnuniyet ile karşılandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız" ifadesinin, milletin yüreğini ferahlattığını belirten Aydemir, "Milletimizin 'bu savaşta, mücadelede Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanınızdayız' diyerek, bizi arayıp yürek dillerini ortaya koymasından memnuniyet duyduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çizdiği rota

Milletvekili Aydemir, yıllardır yapılan oyunların, AK Parti ile sekteye uğradığını vurgulayarak, şimdi yeniden bu oyunların vizyona konulmaya çalışıldığını söyledi. Ancak şimdi milletinin yanında bir liderin olduğunu belirten Aydemir, kurtuluşun üretim ve yatırımla olacağına dikkati çekti.

Milletvekili Aydemir, ‘Çok sayıda insanımız aradı. Sayın cumhurbaşkanımızın ‘ekonomik kurtuluş savaşını kazanacağız’ ifadelerinin altını çizmesi milletimizin yüreğini ferahlatmış, milletimiz, ‘bu savaşta, bu mücadelede sayın Cumhurbaşkanımızın, sizlerin yanındayız’ diye bizi arayıp yürek dillerini ortaya koymasından büyük bir memnuniyet duyduk. dedi. Milletvekili Aydemir, mücadelenin millet ve vatan mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir." ifadesini kullandı.

Ekonomik gelişmeler

Milletvekili Aydemir, ‘Herkes biliyor, yıllardır bu oyunu takip ettik, gördük, AK Parti ile sekteye uğradı oyunları, şimdi yeniden vizyona koymaya çalışıyorlar. Ama orta yerde basiret timsali, dirayet timsali bir lider var. Meselesine vakıf bir lider var. Milletinin yanında olan bir lider var. Ne diyor ‘kur, faiz sarmalından bu milleti kurtaracağız.’ Bizim kurtuluşumuz üretimle yatırımla olur.’ Yani kurlarda bir artış olacak, faiz çıkacak yukarıya. Birbirlerini tetikleyecek bunlar, arada da birileri nemalanacak. Bu dönem bitmiştir. Bu tavır ve yaklaşım Allah’ın izniyle yakın zamanda ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacak ve bundan sonra manipülasyon yapmaya kalkanların elindeki bu koz da ortadan kalkacaktır.

Yani, ‘bunlara şöyle bir kur artışıyla yöneldiğimiz zaman bunların ekonomileri müflis duruma düşer, dolayısıyla, bize mahkum olurlar’ gibi, bir yaklaşım bunların artık akıllarına gelemeyecek inşallah.

Bu mücadele hakikaten millet mücadelesi, vatan mücadelesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tavrından dolayı millet adına müteşekkiriz. ‘ diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaşananlara da değinen Milletvekili Aydemir, terörist yapılara destek verip onların vatana yönelmesiyle nemalananların, terörle mücadelede ortaya konulan başarıdan dolayı ne yapacaklarını şaşırdığını belirtti.

‘Soylu 7 düvele bayrak açmış bir sima’

Milletvekili Aydemir, bu çevrelerde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dirayetli duruşu, yiğit ve mert yaklaşımından dolayı rahatsızlık duyulduğunu ifade ederek, "Teröre kıyısından köşesinden ya da bazen açıktan destek verenlerde müthiş bir rahatsızlık var." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe görüşmelerinde verilen arada Bakan Soylu'nun, doğal olanı yapıp salondan çıkması üzerine, "çamur, çukur medyası" denilen bazı yayın organlarında "Bakan görüşmelerden kaçtı" diye manşet atıldığını anlatan Aydemir, "O bakan 7 düvele bayrak açmış bir adam. Kaçma, ancak sizin zihninizde olur." görüşünü paylaştı.

Aydemir Diyarbakır analarının duruşunu aktardı

‘Biz doğrunun, doğruların yanında sabit kadem ederiz.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ İçişleri Bakanımız da böyle yapmıştır. Tam tersi kaçma değil kaçırtma yaklaşımını ortaya koymuştur. Haklıyız çünkü. On binlerce insanımızın kanına girmiş terörist yapılar var. Onları bertaraf etmek için yıllardır uğraşıyoruz. Ve bir noktaya geldik, Bakın Diyarbakır anaları, Muş anaları, Şırnak anaları, Hakkari anaları her biri İçişleri Bakanımızın, sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında. Çok yiğitçe milletimizi ifade eden duruş sergiliyorlar. İşte rahatsızlık bundan. Bu çukur medyası yaklaşımı da bundan dolayı açığa çıkıyor. Ayıptır.’ değerlendirmesini yaptı.

Terörle mücadele

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın biz bu hali terörle mücadelede yaşadık. Kırk yılı aşkın zamanda bu mücadelenin içerisinden geliyoruz. Nasıl bir süreç işlendiğini hep beraber gördük. Alttan alta terörist yapılara destek verip, onların saldırılarıyla, onların insanımıza, milletimize yönelmesiyle nemalananlar şimdi bu mücadelede kesintisiz bir başarıyı ortaya koymamızdan dolayı ne yapacaklarını şaşırdılar.

Hazımsızlıklarını, rahatsızlıklarını nümayişlerle, lüzumsuz çıkışlarla zannediyorlar ki başarı zeminine taşırız. Onların başarması mümkün değildir. Bu iş bitti Allah’ın izniyle. Bölücüler, vatan hainleri, daha önce sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, ‘ya yok olacaklar, ya yok olacaklar.’ Yok olma noktasına geldiler. Bu noktada içişleri bakanlığı kadromuzun bir büyük başarısı var. Sayın içişleri bakanımızın dirayetli bir duruşu var. Yiğitçe, net bir yaklaşımı var. Bundan dolayı da ciddi bir rahatsızlık var. Kimde var? Teröre kıyısından, köşesinden ya da açıktan destek verenler de müthiş bir rahatsızlık var.’ dedi.

Gençlik ve spor’a ak yaklaşım

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Salı günü görüşülen Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ve yatırımlar konusuna değinen Milletvekili Aydemir, AK Partinin gençlere, kadınlara, engellilere ve Şehit Aile ve yakınlarına gösterdiği özel ihtimamı aktardı.

Milletvekili Aydemir, ‘Gençlerimiz öyle bir noktaya geldi ki, kendilerine güvenleri arttı. Devletlerine, milletlerine, vatanlarına bağlılıkları arttı. Gençlik ve Spor alanında gerçekleştirdiğimiz devasa yatırımlarımız var. Yüksek öğretimde öğrencilerimize yurtlarda ayrıcalıklı zeminler açmışız. Bursları kat be kat artırmışız. Bakanlığımız kanalıyla milletimizin ruhuna uygun, yüreğini ferahlatan icraatler yapmışız. Kim ne derse desin, ne tür yayın yaparsa yapsın, millet zihin haritasını çok temiz tutmuştur. Olanı, biteni biliyor. Bundan sonra şu temiz zemini kaybetmemek için de elinden geleni yapıyor.

Bu bakanlık kanalıyla şehit ailelerine, yakınlarına bir özel yaklaşımımız var. Engellilere bir özel yaklaşımımız var. Onlar burs alırken, onlar iş bulurken, işe yerleştirilirken, ayrıcalıklı bir konumları var. Bunları biz millet adına yapıyoruz, milletin birliği, bütünlüğü adına yapıyoruz, milletin müreffeh şartlarda yaşaması adına yapıyoruz. Şehitlerimiz o kadar değerli ki, varlığımız onlara borçluyuz.

Kadın sporcular çok ciddi başarı seviyesi yakaladılar. Eskiden bunlar hayal edilemezdi. Tokyo olimpiyatlarında aldığımız madalyalar orta yerde. Sporun her alanında Dünyada adımız duyuluyor artık. Bunlar gençliğe ve spora yapılan yatırımlarla oluyor. Hükümetimizin koyduğu çok özel hedeflerle oluyor. Biz millet için ne yapılması gerekiyorsa onları yapıyoruz. ‘ dedi

Milletvekili Aydemir Erzurum için stadyum talebini paylaştı

Basın toplantısında Erzurum’a yeni bir stadyum yapılması talebini yinelediğini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Erzurum için özel bir talebimiz oldu. 2011 Dünya üniversitelerarası Kış oyunlarında ildeki stadyumda iyileştirmeler yapıldı. Ama artık kifayet etmiyor. Yeni bir stadyum istiyoruz Erzurum olarak. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu da bu talebimize gayet sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanımız da başta olmak üzere. Erzurum bunu hak ediyor. Yeni bir stadyum, mükemmel donanımlı, bütünüyle kapalı bir stadyumu. Kış şartlarında gelen futbol takımlarının da rahat edebileceği bir stadyum. İnşallah bunlar da gerçekleşecek. ‘ müjdesini verdi.

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi’ye Vefa

23 Kasım’ın islam Dünyası için özel bir önemi bulunduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘23 Kasım özel bir gündür. Selahattin Eyyubi bizim gönül dünyamızın özel bir ismi. Bizim kahramanlık bayraklarımızdan bir özel isim. 23 Kasım 1187’de Kudüs’ü aldı Selahattin Eyyubi. Kudüs Müslümanların iffetinin, izzetinin, ismetinin, haysiyetinin şekillendiği mübarek belde. Bizim ilk kıblemiz. Selahattin Eyyubi’yi Kudüs’le zikrediyor, Onu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onların izinde yürüyeceğimize ahdediyoruz. Gençlerimiz de öyle inşallah. ‘ dedi.

Aydemir Şehit Önkuzu’yu rahmetle andı

Milletvekili Aydemir Basın toplantısının son bölümünde Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda okurken, 23 Kasım 1970 tarihinde komünistler tarafından işkence edilip okulun üçüncü katından atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu’yu gündeme getirdi. Şehadetinin 51’inci yılında Önkuzu’nun can adadığı değerlerin her daim ayakta tutulacağını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Dursun Önkuzu. Daha 20 yaşında. Ciğerleri pompayla şişirilerek, bulunduğu okul binasının 3’üncü katından atılarak şehid edilmiş bir sima. Kim yapmış bunu? Bugün pkk, o gün pkknın bir başka versiyonu yapmış bunu. ‘ dedi. Milletvekili Aydemir Destan Şairi Niyazi Yıldırım Gençozmanoğlu’nun Önkuzu’nun şehadeti dolayısıyla yazdığı Hoyrat’ı paylaşarak, ‘ ‘Önkuzu hey Önkuzu/Önde gider Önkuzu/ anası Dursun demiş/Durmaz gider Önkuzu/( Nereye gider Önkuzu, vatan için gider, vatan için yüreğini koymuş o yaşta. O yaşta şehit olmuş. Rahmet ve minnetle anıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız.’ kaydını düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.