ERMED öğretmenleri unutmadı

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetim kurulu üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.

Etkinlik kapsamında Erzurum Kalkınma Vakfı Kadın Kolları Başkanı Nuran Çelenk'i ziyaret eden ERMED Yönetim Kurulu Başkanı İspirli ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Çelenk'in öğretmenler gününü kutladılar.

27 yıl öğretmenlik yaptığını belirten Çelenk, yıllarca özveriyle çalıştığı mesleğini çok sevdiğini ifade etti.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Çelenk, "Bir öğretmeni unutulmaz yapan öğrencinin yüreğine dokunmasıdır. Bu açıdan öğretmenlik toplumu şekillendiren bir meslektir. Genç meslektaşlarım kendilerini daha iyi geliştirsinler, vatana millete yararlı öğrenciler yetiştirsinler. Bir toplumun gelişmesi eğitimle mümkündür. Bu açıdan öğretmenler mihenk taşıdır. Bu duygularla tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, ERMED Başkanı Gamze İspirli hanıma ve dernek yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İspirli ise dernek olarak sosyal faaliyetleri önemsediklerini belirterek, her alanla kucaklaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gazeteciliğinde toplumu aydınlatma açısından öğretmenlik görevini icra ettiğini belirten İspirli, Başta Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere şehit olan ve vefat eden tüm öğretmenleri rahmetle anarak, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

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