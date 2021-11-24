Atatürk Üniversitesi öncülüğünde 5. Palandöken anestezi günleri düzenlendi

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Palandöken Anestezi Günlerinin 5’incisi 20 Kasım tarihinde Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) ile Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği (GKDA) iş birliğinde çevrim içi (online) olarak düzenlenen Palandöken Anestezi Günlerine bu yıl da yoğun katılım sağlandı.

Açılış programında sempozyum başkanlığını yürüten Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Oral Ahıskalıoğlu, TARD Başkanı Meral Kanbak ile GKDA Başkanı Tülün Öztürk’ün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve katılımcı yer aldı. 5 oturum şeklinde 10 konuşmacı ile yapılan, toplam 36 adet sözlü sunu bildiriminin yapıldığı programda “Torasik Anesteziye Güncel Bakış” konusunda birçok sunum yapılarak torasik anesteziyle ilgili temel bilgi ve veriler eşliğinde sözlü bildiri ve sunumlar gerçekleştirildi.

İlk oturumda Mersin Üniversitesinden Prof. Dr. Davut Yapıcı “Preoperatif Değerlendirme: Rezeksiyon Sonrası Kalan Akciğer Yeterli mi?” başlıklı, Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Eroğlu ise “Cerrah Anestezistten Ne İster?” konulu sunumlarını katılımcılara aktardılar.

Sempozyum, Özgün Konular ve Konuklar Eşliğinde Gerçekleşti

Daha önceki yıllarda yüz yüze yapılan sempozyumlardan farklı olarak bu yıl pandemi şartları gözetilerek etkinliğinin online yapılmasının daha uygun olduğunu vurgulayan Sempozyum Başkanı Ahıskalıoğlu: “Özgün konuları ve konukları olan, torasik anestezi ile ilgili temel ve güncel konuların da tartışıldığı, aynı zamanda sözlü bildiri sunumlarının da yer aldığı sempozyumumuza torasik anesteziye ilgi duyan ve günceli takip etme hevesindeki tüm meslektaşlarımız yoğun bir katılım gösterdi” dedi.

Sempozyumun gerçekleşmesinde ve bilimsel programların oluşmasındaki katkılarından dolayı başta Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Doç. Dr. Ahıskalıoğlu: “Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği ile Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği yönetim kuruluna, TARD Karadeniz Şubesine, davetimizi kırmayarak bizleri onurlandıran tüm oturum başkanlarına, konuşmacılara, sponsorlukları ile destek veren tüm sektör temsilcisi ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşen 5. Palandöken Anestezi Günleri, çeşitli oturumlar sonrası sözlü bildirilerle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.