Öğretmenlerden anlamlı klip Öğretmenler, hazırladıkları zeybekli kliple Öğretmenler Günü'nü kutladı

Erzurum’da özel bir okulda görev yapan 30 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir klip hazırladı. Öğretmenler, şarkı söyledikleri klipte oynadıkları zeybekle de Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Erzurum’da özel bir okulda görev yapan 30 öğretmen, Öğretmenler Günü için bir klip hazırladı. Proje sorumlusu Müzik Öğretmeni Gökçe Narmanlı öncülüğünde Erzurum’un tarihi mekanlarında ve turistik mekanlarında çekilen klipte 30 öğretmen "Payton Geldi" ve "Zeytinyağlı Yiyemem" şarkılarını seslendirdi. Daha sonra öğretmenler Yakutiye Medresesi önünde zeybek oynadı.

Hazırlanan klipi tüm öğretmenlere armağan ettiklerini ifade eden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yusuf Can Özpolat, “Zeybek oynamamızın amacı Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün zeybeğe olan ilgisi ve onu da yad etmekti. 1,5 aylık bir sürede öğretmenlerimizle birlikte hazırlandık. Amacımız bu klipi tüm öğretmenlere armağan etmek” dedi.

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