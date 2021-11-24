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Aydemir Gençlik ve Spor’da AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Erzurum’a Kapalı Spor Salonu müjdesi ‘Gençlerimiz bu ülkede yaşamaktan müftehirler’ Eser ve Hizmet siyasetini örneklerle sundu

İHA

Aydemir Gençlik ve Spor’da AK Yaklaşımı paylaştı Milletvekili Aydemir Erzurum’u örnek gösterdi Erzurum’a Kapalı Spor Salonu müjdesi ‘Gençlerimiz bu ülkede yaşamaktan müftehirler’ Eser ve Hizmet siyasetini örneklerle sundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bir sunum yapan AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Gençlik ve Spor alanındaki yatırımları değerlendirdi, Bakanlık çalışmaları kaydında Erzurum’a ilişkin vurguları paylaştı.
Aydemir’den muhalefet ezberlerine tepki
Muhalefetin değişmez bir ezber içinde olumsuzlukları gündeme taşımak ve yapılanları yok saymak gibi bir anlayış sergilediği, bunun yanlış ve haksız bir yaklaşım olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Şimdi, bu zeminde, Plan ve Bütçe Komisyonu zemininde o kadar çok ezber dinliyoruz ki yıllardır, bir klişe oluşturuluyor, onun üzerine yürünüyor. Ben zaman zaman konuşurken ısrarla bir vurgu yapıyorum, vulgarize ederek vurgu yapıyorum. Diyorum ki: "Köre nedir köre ne, görenedir görene." Mühim olan görebilmek. Hep söylüyoruz; her alanda elbette ki noksanlarımız olacak, yürüyoruz, hayat çok dinamik bir süreç, dolayısıyla noksanlar olacak, onları izale ede ede gideceğiz biz. "Bütün bütün yok olduk, bittik." aynı şey. ‘diye konuştu.
‘Kadrolarımızla iftihar ediyoruz’
Yatırımları görmezden gelmenin gerçekleri değiştirmeyeceğini, ancak hak teslimi yapan kesimin vicdanını yaralayacağını belirten Milletvekili Aydemir, muhalefete seslenerek, ‘Şeref levhamız bir alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı. kadrosu fevkalade yetkin, gayet güzel çalışıyorlar, iftihar ediyoruz. Ben şunu söylemiyorum: "Efendim, bizim gözümüzle bakın." Hayır, elbette ki siz de muhalifsiniz, o gözle de bakacaksınız, eyvallah ama yani söylediğim gibi sanki hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey olmamış gibi kayıt düşerseniz orada vicdanları yaralarsınız. ‘ dedi
Aydemir’den Erzurum örneği
Sunumunda Erzurum’daki spor ve Gençlik yatırımlarına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'da biz bir olimpiyat düzenledik, üniversiteler arası kış olimpiyatları; sadece oraya 1 milyar , eski rakamla 1 katrilyon, bizden önceki rakamla yatırım yapmışız, spor yatırımı yapmışız. Eskiden "Efendim, Erzurum'da otellere kimse gelmiyor, otellerde doluluk oranı çok düşük." diye serzenişler vardı. Bizimle beraber, bırakın kışı, yazın bile otellerde yer yok. Sebep? Oraya yaptığımız spor yatırımları, oraya koyduğumuz özellikler, güzellikler ama elbette noksanımız var. Kaç defa toplantı yapmışız. Elbette ki burada tıpkı Cemal Bey gibi, o nasıl Giresun'u düşünüyorsa, Ekrem Bey nasıl Ağrı için feveran ediyorsa, Uğur nasıl Manisa diyorsa biz de Erzurum için diyoruz; Bakanımız şahit burada., Erzurum'a bir yeni stadyum talep ettik onlardan çok çok önce ve şimdi kapalı spor salonu programa alınmış, esaslı bir salon, 10 bin kişilik.’ dedi.
Aydemir muhalefet yaklaşımını delillerle çürüttü
Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarının AK Parti dönemi öncesiyle kıyas edilmeyecek derecede arttığı, il il yatırımlar kaydedildiğini belirten Milletvekili Aydemir, önce dönemde Erzurum’daki Bakanlık çalışmalarının kaydedildiği bir kitapçığı Komisyon üyelerine göstererek, ‘Bakın, size ben bir şey söyleyeyim. Şu kitapçık, daha önce bizim Erzurum'da milletvekilliği yapmış bir ağabeyimin şu Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olduğu zamanlarda burada yaptığı çalışmaları ifade ediyor. Her bakanlıkta yaptığı konuşmalar, çalışmalar, bir kitapçık hâline getirmiş. Bizden önceki dönemi ifade ediyor bu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili ne diyor, biliyor musunuz? O dönem ne kadar bütçe ayrılmış? Bugünün rakamıyla söylüyorum, 900 milyon; çok net. Peki, o zaman Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü için ayrılan bütçe neymiş? 40 milyon, altı üstü hepsi 40 milyon. Sadece bu kıyas bile, hakkı teslim etme noktasında sizi özel bir yere taşır. Bunu yaparsanız size de hep söylüyorum inandırıcılığınız yüksek olur, aksi hâlde ne söylerseniz söyleyin, zihinlerde yer bulamazsınız. ‘ diye konuştu.
Gençlik Yatırımlarına değgin muhalefetin haksız bur tutum ve yaklaşım içinde olduğunu belirten Muhalefetin Boğaz içi Üniversitesiyle ilgili değerlendirmelerinin yanlış olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, birisi söz aldı, burada ne diyor? Diyor ki: "Efendim, Boğaz içi Üniversitesindeki gençlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" Allahuekber!. Senin gösterdiğin resimde terörize bir yaklaşım var. Sen bunu mu buraya getirip savunacaksın? "Efendim, gece yarısı 'tweet' atanlar evlerinden alınıyor." diyor. Allah aşkınıza! Şimdi yaşadığımız şeyi biraz önce de paylaştım. Milletvekili Uğur Aydemir kardeşim dün burada bir konuşma yaptı. Karşı taraftan bir milletvekili şunu söylüyor: "Güvenlikçi politikalara para ayırıyorsunuz, böyle bir şey olur mu?" filan. Sayın Uğur Aydemir de dedi ki: " biz bu ülkenin güvenliğini elbette ki öne almak durumundayız. Bunun için ne gerekiyorsa o fedakârlığı da yaparız, gerekirse soğan ekmek yeriz ama güvenliğimizden taviz vermeyiz." Buna itiraz edenin olacağını da zannetmiyorum, şurada hiç itiraz eden olmaz. Ama ne oldu, biliyor musunuz? Ben linç ediliyorum şu anda. Niye? Ben Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kardeşim Manisa Milletvekili Uğur Aydemir; şimdi, onun resmi, onun haberi ama sosyal medyada öylesine bir linç zemini açılıyor ki... Niye? Çünkü bana sürekli yaptıkları için bunu, kafalarında o şablon var, hiç resme, habere baktığı yok, ismimi etiketlemişse başlıyor küfretmeye. Terör burada, bizim cenahta; samimi söylüyorum. Biz hakkı teslim eden bir kadroyuz. Biraz bu zaviyeden bakın, yapmayın bunu; bunu yaptığınız zaman kaybedersiniz. ‘ dedi.
Öğrenci yurtları
Üniversite Öğrencilerinin yurt sağlanması konusundaki eleştirilere cevap veren Milletvekili Aydemir, ‘
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünün gece gündüz nasıl çalıştığını, Bakanımızla beraber senkronize bir biçimde nasıl bir gayret koyduğunu biliyoruz ve talep edilenlerin tamamına yakını, neredeyse yüzde 9095'in karşılandığını, öğrencilerin yerleştirildiğini biliyoruz, Komisyondaki arkadaşlarımız da biliyor. Elbette ki üniversiteler açıldığı zaman pandemi sonrasında bir küçük yönelme oldu ama hemen, anında vaziyet edildi ve tamamlandı, bitti. Peki, niye bunu abartıyoruz? Buradan nemalanmak için, yapılan bu. Ama şunu bilmiyorlar ki, bu milletin zihninde hak diye bir terazi var, o teraziye çarparsanız sizi Allah çarpar, çarpıyor da zaten. Göreceksiniz arkadaşlar, çok net söyleyeyim: Daha 2023'e şunun şurasına bir buçuk yıl var, göreceksiniz. Şimdi, kurlardan, şuradan buradan böyle bir heveskâr hâl var, görüyorum ben; yok böyle bir şey. Biz o kadar kalbî, samimiyiz ki bu milletin kılına zarar gelmesin diye her türlü gayreti koyan bir ekibiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız önümüzde; dünya onun önünde temenna ile dururken envai türden iftiralar, dedikodular, yalanlar; aman ya Rabbi ya, insan pes ediyor ya; şu zeminde görüyoruz. İşte, ben anlatıyorum ya, bakın, burada belgelerle konuşuyorum ben. ‘ ifadesini kullandı.
‘Gençlerimiz Türkiye’de yaşamaktan müftehirler’
Muhalefete mensup bir milletvekilinin, "Terör demokrasi olmamasının bir sonucudur." İfadesine tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Allah Allah yani bunu da duyunca dedim ki: Ya, bütün bütün şiraze kaymış Olmaz böyle bir şey ya. Şimdi bir başka ezber, daha önce bunu Garo Paylan yapıyordu, sürekli yapıyordu: "Efendim, anketlere bakın, gençler diyorlar ki: 'Biz bu ülkede yaşamak istemiyoruz.'" Ya, bizim gencin kıvamı var ya, kıvamı, 15 Temmuzda açığa çıktı, sen ne söylersen söyle. Bu gençler vatanından, vatanında yaşamaktan, üstelik de ak bir zemin açılmış vatanda yaşamaktan müftehirler, iftihar ediyorlar. Sizin o hüsnü kuruntunuz, böyle bir şey yok. ‘ vurgusunda bulundu.
‘Öğrenci kılığındaki teröristler
Boğaz içi Üniversitesinde yaşanan olayları hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Rektörün aracının üzerinde tepinen adamı ben genç görmüyorum, öğrenci görmüyorum, onu terörist görüyorum. O, rektör hocasının arabasında eğer öyle tepiniyorsa onu bir defa genç olarak nasıl göreceğim ya? Görmüyoruz.‘ kaydını düştü.
Eser ve hizmet siyaseti
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve ekibinin, Hükümetin diğer bakanlarıyla birlikte yatırım ve hizmet seferberliği içinde olduklarını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Hükûmetimiz yekpare bir biçimde çalışıyor, bütün bakanlıklar böyle. Öyle olduğu içindir ki şimdi gece yarıları Hakkari'de spor müsabakaları düzenleniyor, eskiden gündüz insanlar dışarı çıkmaktan korkuyordu. Kim yaptı bunları? Elhamdülillah, bize nasip oldu, AK kadroya nasip oldu. İnşallah daha bizden sonra gelecek gençler var, pırıl pırıl, aslanlar gibi; onlar da buralarda ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacaklar. Hedefler koymuşuz, orada. Hedeflerimiz var, sizi rahatsız ediyor; kızıl elma hedefi rahatsız ediyor; edecek, etsin, beter olun. ‘ diye konuştu.
Milletvekili Aydemir, ‘Allah'ın izniyle, hükümetçe ortaya konulan hasbi ve samimi gayretlerin karşılığının mutlaka ama mutlaka kozmik zeminde çok özel bir açığa çıkmayla göreceğinize inanıyorum ve bu bütçe de ülkemize çağ atlatacak, bütün bütçe; gençleri çok daha ileri noktalara taşıyacak. Allah hayırlı, mübarek eylesin.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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