Sanat aşkı engel tanımadı

Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi özel öğrencisi olan Senanur Çelebi’nin filografi Sergisi açıldı. Tekerlekli sandalyeye mahkum kadının sanat aşkı engel tanımazken, çalışmaları alkış aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’nde ‘özel öğrenci’ olarak bilinen ve yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekerlekli sandalye ile hayatını sürdüren Senanur Çelebi, filografi sergisi açtı. Genç kadının sergisi büyük beğeni topladı. Palandöken Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen filografi sergisinin açılışına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sağlam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Palandöken İl Palandöken Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yaşar Elen, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Tapu Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Okumuş, Palandöken Halk Eğitim Müdürü Erdal Yavilioğlu ile diğer davetliler katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Palandöken Gençlik Merkezi El Sanatlar Kulübümüzde eğitim alan özel öğrencimiz olan Senanur Çelebi'nin hazırlamış olduğu filografi sergisini açmaktan gurur duyuyoruz. Kendisine azminden ve fedakârlığından ötürü kutluyoruz” dedi.

Senanur Çelebi’nin doğum günün de 24 Kasım olmasından dolayı sergi salonunda pasta kesildi ve kendisine hediye takdim edildi. Palandöken Gençlik Merkezi Eğitmenlerinden Esra Yılmaz'ın öncülüğünde sıfırdan başlayıp 8 ay eğitim alan özel öğrenci Senanur Çelebi'nin yapmış olduğu filografiler davetliler tarafından oldukça beğenildi.

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