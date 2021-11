ETÜ Rektörü Prof. Dr. Çakmak başarılı sporcuları tebrik etti

Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli sporcular Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu ve Hakan Koç için Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) tören düzenlendi.

İtalya’da düzenlenen 2021 Dünya Kick Bocks Dünya Şampiyonası Büyükler Kategorisinde 63 Kiloda altın madalya kazanan ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu ve aynı şampiyonada 84 kiloda mücadele eden ve turnuvayı Gümüş Madalya ile tamamlayan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Hakan Koç için hediye töreni düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdinç Şıktar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Sporcularımızın elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Önümüzdeki turnuva ve şampiyonalarda da bu başarıyı sürdürerek ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmelerini temenni ediyorum. Aynı zamanda bu başarının mimarları olan başta sporcularımızın aileleri, antrenörleri ve Spor Bilimleri Fakültemizin değerli hocaları olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak sporcularımızı maddi ve manevi olarak her zaman desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hayalini kurduğumuz madalyayı ülkemize getirmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz”

Bugünün anlam ve öneminin kendileri için oldukça büyük olduğunu ifade eden Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu, Erzurum spor tarihinin en önemli başarılarından birine imza atmış olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, “Yıllardır bu sporun içindeyim 2002 yılında 25 kg’dan başlayan macera bugün buralara kadar geldi. Bu başarının arkasındaki kahramanlarımız olan ailelerimize, hocalarımıza ve bizi her zaman destekleyen Erzurum Teknik Üniversitesi Ailesine teşekkür ediyorum. Hayalini kurduğumuz madalyayı ülkemize, şehrimize ve ETÜ’ye getirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Bayrağını göndere çekmenin verdiği mutluluğu anlatmanın kolay olmadığını dile getiren ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Hakan Koç ise, spora ve sporcuya değer veren bir üniversitede eğitim görüyor olmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Moral ve motivasyonun doğrudan etkili olduğu bir alanda mücadele ediyoruz. Bu kapsamda verilen her destek bizlere güç veriyor. Bugün de birlikte olduğumuz ve desteğini daima arkamızda hissettiğimiz Rektörümüz ile üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Tören, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın başarılı sporculara hediyelerini vermesiyle son buldu.

